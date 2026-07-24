Raquel Fernández, gerente: "Parque Comercial Abadía es algo más que un espacio comercial en Toledo"

El Parque Comercial Abadía de Toledo es, desde hace más de una década, un punto de referencia para el consumo dentro de la provincia castellanomanchega. Con una superficie comercial de 54.000 m2 y con una amplísima oferta de marcas desde tecnología y moda hasta bricolaje y decoración, este área comercial también atrae a miles de toledanos por sus espacios de entretenimiento y restauración.

Su gerente, Raquel Fernández, asegura en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que este parque comercial forma parte de la "vida económica y social" de Toledo y señala que el objetivo es "generar sinergias y contribuir al desarrollo del entorno, convirtiéndonos en algo más que un espacio comercial: en un punto de encuentro para los ciudadanos".

En una etapa de "consolidación y evolución constante", el Parque Comercial Abadía crece en sintonía con la ciudad, manteniendo una "relación esencial y muy estrecha" con las "administraciones públicas, asociaciones empresariales, cuerpos de seguridad, bomberos y diferentes colectivos de la ciudad".

Imagen del reciento de Parque Comercial Abadía. Ángela Pulido Díaz.

Sumergidos en una época en la que las transformaciones constantes e inmediatas son la orden del día, Raquel indica que es "necesario anticiparse a los cambios del mercado, escuchar al cliente y tomar decisiones que mantengan al parque competitivo, atractivo y alineado con las tendencias de consumo", por ello trabajan bajo "un modelo de gestión activa" que les permite adaptarse con rapidez "a las nuevas necesidades de los consumidores y operadores".

Bajo la premisa de ofrecer la mayor calidad en las ofertas y respuestas, la gerente señala que se trabaja la gestión activa del Parque con el objetivo de estar "permanentemente analizando oportunidades de mejora y actuando sobre ellas".

Gerente de Parque Comercial Abadía, Raquel Fernández. Ángela Pulido Díaz.

Una labor que se complementa con la coordinación desde la gerencia con los operadores, visitantes y proveedores: "Nos permite detectar necesidades, identificar oportunidades y transformarlas en acciones concretas que aportan valor al activo". La combinación de la "experiencia del equipo con el análisis de datos" es imprescindible "para tomar decisiones basadas en información real y no únicamente en percepciones", destaca Raquel.

Las mejoras que se realizan, en beneficio de los usuarios, son visibles y están sincronizadas con la realidad tecnológica en la que nos encontramos. Muestra de ello es 'Abadito', la mascota y ahora nuevo punto de información ya disponible en la página web del parque comercial y que tiene como objetivo ofrecer una experiencia más completa y mejorada para que cualquier duda de los usuarios sea resuelta con un click.

Conocedores de la importancia del parque para la ciudad, desde Toledo impulsaron la creación de líneas de autobuses urbanas que conectan varios puntos del municipio con el Parque. Así, desde el Parque Comercial Abadía, también existen paradas de vehículos autorizados para el desplazamiento de personas.

La llegada del verano es sinónimo del inicio de una de las temporadas de compra más altas de cada año, una "excelente oportunidad para que los consumidores accedan a productos de primeras marcas con descuentos muy atractivos". Una época en la que "los operadores han realizado un importante esfuerzo comercial para presentar promociones competitivas y adaptadas a las necesidades de las familias", indica Raquel.

Raquel Fernández, gerente de Parque Comercial Abadía. Ángela Pulido Díaz.

P: ¿Qué tipo de promociones pueden encontrar los visitantes?

R: La oferta es muy amplia y abarca prácticamente todas las categorías presentes en el parque. Los clientes pueden encontrar descuentos en moda, deporte, equipamiento del hogar, tecnología, restauración y ocio, además de promociones específicas impulsadas por determinados operadores para esta época del año.

La variedad de nuestra oferta comercial es una de las principales fortalezas de Parque Comercial Abadía.

P: Recientemente se ha producido la apertura de Joma. ¿Qué supone esta incorporación para Parque Comercial Abadía y podemos esperar nuevas aperturas próximamente?

R: Sin duda, la reciente apertura de Joma es una excelente noticia para Parque Comercial Abadía y refuerza nuestra apuesta por incorporar marcas reconocidas y atractivas para nuestros visitantes.

Además de ampliar la oferta comercial, esta incorporación confirma que el parque continúa siendo un destino de interés para los operadores que buscan implantarse o crecer en Toledo.

Tienda de JOMA. Ángela Pulido Díaz.

De cara a los próximos meses, tenemos previstas nuevas aperturas para finales de año, aunque en estos momentos todavía no podemos adelantar detalles hasta que los procesos de formalización estén completamente cerrados. Lo que sí podemos decir es que existe un creciente interés por parte de nuevos operadores en incorporarse al parque, lo que refleja la confianza del mercado en la evolución y el potencial de Parque Comercial Abadía.

P: ¿Están detectando un mayor interés comercial por parte de empresas y marcas?

R: Sí, claramente. En los últimos meses hemos percibido un incremento de consultas y propuestas por parte de empresas interesadas en desarrollar su actividad en Parque Comercial Abadía.

Ese interés no se limita únicamente a la apertura de locales. También estamos observando una creciente demanda de espacios temporales, exposiciones comerciales, stands promocionales y otras fórmulas de presencia en zonas comunes. Muchas empresas ven en Abadía una oportunidad para ganar visibilidad, presentar productos o acercarse a miles de potenciales clientes en un entorno comercial consolidado.

Raquel señala que el comportamiento del consumidor ha cambiado "claramente" en los últimos años: "el cliente actual está más informado, es más exigente y planifica mucho mejor sus compras. Por eso los parques comerciales debemos evolucionar constantemente y ofrecer mucho más que una simple experiencia".

Parte del recinto de Parque Comercial Abadía. Ángela Pulido Díaz.

De la mano de ese cambio es necesario una evolución, en la que entra en juego las zonas comunes del parque: "Hoy no son únicamente espacios de tránsito, sino herramientas que nos permiten generar dinamismo, aportar contenido adicional a la visita y ofrecer nuevas oportunidades comerciales".

Unas zonas comunes que se han convertido en un recurso que "permite enriquecer la experiencia de los visitantes, generar actividad adicional y crear nuevas sinergias con el tejido empresarial de Toledo".

La gerente también ha destacado la importancia que desde el parque comercial le dan a la seguridad y señala que a lo largo de todo el año hacen simulacros de todo tipo, en colaboración con los agentes de la ciudad, con personas de movilidad reducida, con la propia seguridad del parque comercial… Aunque asegura que por encima de todo "la seguridad de las personas es primordial" y que es en lo que más trabajan.

P: De cara al segundo semestre del año que está por arrancar ¿Qué objetivos se marcan de cara al cierre del ejercicio?

R: Nuestro objetivo principal es continuar generando valor para la propiedad, para los operadores y para nuestros clientes.

Queremos finalizar el año consolidando el crecimiento del parque, manteniendo unos elevados niveles de ocupación, reforzando nuestra competitividad y avanzando en aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la experiencia del visitante.

Todo ello bajo una premisa muy clara: la gestión activa, la inversión inteligente y la cercanía con el cliente seguirán siendo las claves para el futuro de Parque Comercial Abadía.

P: ¿Qué papel juega la inversión en la estrategia de crecimiento del parque?

R: La inversión es una herramienta fundamental para seguir siendo competitivos.

Entendemos el CAPEX -inversión de capital- como algo estratégico para mejorar las instalaciones, actualizar espacios y adaptar el parque a los nuevos hábitos de consumo.

Nuestro objetivo es que los visitantes encuentren un entorno cada vez más cómodo, moderno y atractivo, mientras que los operadores dispongan de las mejores condiciones para desarrollar su actividad comercial.

Raquel Fernández, gerente del parque. Ángela Pulido Díaz.

"Parque Comercial Abadía sigue evolucionando para responder a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. Gracias a una gestión activa, cercana y orientada a resultados, seguimos generando valor para nuestros operadores, para nuestros clientes y para la ciudad de Toledo, consolidándonos como un referente comercial y social dentro de nuestro entorno", finaliza la gerente.