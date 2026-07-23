Tirado reprocha al Gobierno de Sánchez tres años de "engaños, mentiras y dilaciones" en la provincia de Toledo

El senador del PP por la provincia de Toledo, Vicente Tirado, ha asegurado que el mandato que surgió tras las elecciones generales celebradas hace tres años supone "una legislatura perdida" para este territorio.

Según Tirado, este tiempo ha estado marcado por un Gobierno "agotado y éticamente inhabilitado", un Ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria, no ha conseguido aprobar ningunos Presupuestos Generales del Estado y es incapaz de "resolver los problemas de los ciudadanos".

En rueda de prensa celebrada en Toledo, el representante del PP ha contrapuesto un Gobierno "sin palabra y sin futuro" al deseo de un cambio que llegará de la "mano" del PP y de Alberto Núñez Feijóo.

"Tiene que volver la decencia a La Moncloa", ha subrayado Tirado.

El representante del PP en la Cámara Alta ha denunciado que los retos que la provincia tenía hace tres años siguen sin resolverse e, incluso, "se han agravado". La falta de cuentas públicas ha contribuido al empeoramiento de la situación en Toledo.

Sin presupuestos no se pueden "afrontar las inversiones que necesita la provincia", ha contado Tirado. La negativa del Ejecutivo central a presentar incluso el proyecto para su debate parlamentario evidencia que España tiene "un Gobierno que no gobierna y que no gestiona".

Tirado ha recordado que el propio Pedro Sánchez defendía cuando estaba en la oposición que "un Gobierno sin presupuestos no puede hacer nada" y que aprobarlos era "la primera y principal tarea de un Gobierno". Por ello, Tirado le ha reclamado que sea coherente con sus propias palabras cuando reclamaba: "Presupuestos o elecciones".

En este sentido, ha lamentado que con Sánchez en el Gobierno "ha desaparecido el principio de contradicción, ahora se puede decir una cosa y la contraria a la vez o decir una cosa y hacer exactamente lo contrario", una forma de actuar que, como ha criticado, "no produce ningún sonrojo en Sánchez, porque lo único que le importa es permanecer en La Moncloa".

Claves provinciales

El senador ha repasado las principales infraestructuras pendientes en la provincia y ha denunciado que Sánchez mantiene paralizados proyectos estratégicos como la alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo Madrid-Talavera-Oropesa o el nuevo edificio judicial de Talavera.

También se ha referido al cierre de la circunvalación de Toledo y la variante de la A-42; el AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo y Talavera; la finalización de la A-40 en el tramo Toledo-Ocaña; la autovía Toledo-Ciudad Real; los accesos al nuevo Hospital Universitario de Toledo; el tercer carril de la A-42 y la A-5; el nuevo cuartel de la Guardia Civil o la reconstrucción del Puente Viejo de Talavera.

En relación con estas actuaciones, ha lamentado que, tras tres años de Gobierno socialista, "no hay más que palabras, engaños, mentiras y dilaciones", mientras los proyectos siguen sin ejecutarse.

Tirado ha denunciado que tampoco se han aportado soluciones para la situación del campo toledano, con agricultores que soportan el incremento de los costes de producción, precios bajos en origen e inacción frente a la plaga de conejos que "está arruinando cosechas y plantaciones", un asunto para el que el PP impulsó en el Senado una iniciativa para combatirlo.

Del mismo modo, ha criticado que tampoco se hayan solucionado los problemas relacionados con el agua, los regadíos, la despoblación o el río Tajo, ni las dificultades de acceso a la vivienda.

"Los jóvenes ya no pueden ni comprar ni alquilar una vivienda", ha contado Tirado, quien ha relacionado esta realidad con el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras durante estos años. Además, ha aludido a los problemas de la ocupación ilegal de viviendas y la denominada inquiocupación, especialmente en zonas como la Sagra.

En materia sanitaria, Tirado ha advertido de que millones de españoles están sufriendo las consecuencias de la huelga médica por la falta de acuerdo sobre el Estatuto Marco y ha acusado al Gobierno de no escuchar a los profesionales sanitarios ni ofrecer soluciones.

Intereses personales y del propio Gobierno

Para el senador popular, "Sánchez solo se ocupa de sus intereses personales y de los problemas de corrupción que rodean a su Gobierno y a sus socios", en lugar de atender las necesidades de los españoles.

En este contexto, ha criticado el anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegurando que evidencia que algunos miembros del Ejecutivo están "más preocupados por su trayectoria personal que por resolver los problemas de los ciudadanos".