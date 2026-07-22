Talavera de la Reina renueva más de 41.000 metros cuadrados de calles con un plan de asfaltado de 676.000 euros

José Julián Gregorio y Benedicto García comprobando el avance de las obras. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El Plan de Asfaltado de Talavera de la Reina avanza a buen ritmo. El Ayuntamiento está invirtiendo 676.390 euros, correspondientes a la partida de 2025, para renovar el firme de más de 41.000 metros cuadrados de calles de la ciudad, una actuación que también incorpora mejoras en seguridad vial, accesibilidad y drenaje.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha visitado este miércoles varias de las obras junto al concejal de Urbanismo, Benedicto García, donde ha destacado que el objetivo es mejorar el estado del pavimento para aumentar su durabilidad y hacer más seguros y cómodos los desplazamientos tanto de conductores como de peatones.

Las obras contemplan el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor. Además, se repararán desperfectos, se sellarán grietas y se adaptarán elementos como pozos de registro, arquetas e imbornales a la nueva rasante.

Más seguridad y accesibilidad

El proyecto incluye varias actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial. Entre ellas figura la instalación de reductores de velocidad tipo "lomo de asno" y la construcción de avances de acera en pasos de peatones para facilitar la accesibilidad.

Estas mejoras se ejecutarán, entre otros puntos, en cinco pasos de peatones situados en la avenida Príncipe Felipe y la calle Hermanos Maristas de Bugobe.

También se renovará toda la señalización horizontal y vertical. Primero se pintará una señalización provisional tras el asfaltado y, una vez asentado el nuevo pavimento, se realizará el pintado definitivo.

Nuevas actuaciones

El plan también contempla el asfaltado completo de la calle Antonio Batres, donde el actual firme de zahorra será sustituido por pavimento asfáltico tras acondicionar la base y mejorar las pendientes para facilitar la evacuación de las aguas pluviales.

Otro momento de la visita a las obras. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Además, se llevarán a cabo reparaciones puntuales en las avenidas Juan Pablo II y Constitución, así como actuaciones de saneo estructural en aquellos puntos donde, durante la ejecución de las obras, se detecten deterioros que requieran una intervención más profunda.

Calles afectadas

Las actuaciones se desarrollan en la avenida Francisco Aguirre, calle Progreso, avenida Príncipe Felipe, Bruselas, Atenas, Berlín, París, Viena, Helsinki, Roma, Jacinto Benavente, Hermanos Maristas de Bugobe, La Haya, Antonio Batres, avenida Pío XII, la vía de servicio de la avenida Juan Carlos I y las calles Santa Marta, Santa Bárbara, Santa María, Santa Emiliana y Santa Engracia.

Gregorio ha señalado que este plan permitirá seguir mejorando la conservación de la red viaria de Talavera, incrementando la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los vecinos, al tiempo que contribuirá a alargar la vida útil de las calles de la ciudad.