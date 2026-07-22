Un incendio en Almorox (Toledo) obliga a cortar la N-403: se ha decretado el nivel 2 de emergencia
En la zona trabajan medios terrestres del Plan Infocam y del 112 de la Comunidad de Madrid.
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El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha informado de un incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en el municipio toledano de Almorox.
Las llamas han obligado a cortar la carretera N-403 entre la localidad y el cruce de Cadalso, por lo que se ha decretado el nivel 2 de emergencia.
El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16.52 horas de la tarde.
🔥 ACTIVO: #IFAlmorox en #Toledo se establece corte de carretera de la N-403 entre el cruce de Cadalso y localidad Almorox.— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 22, 2026
En la zona, trabajando #INFOCAM de @gobjccm y @112cmadrid
🚚 8 medios terrestres
👥 27 efectivos #BBFF #AAMM#IIFF #LaPrevenciónSalva
ℹ️… pic.twitter.com/O2GdJzcyuy
En la zona están trabajando un total de nueve medios terrestres, con 35 efectivos. Además, están colaborando medios del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.