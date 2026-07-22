Un incendio en Almorox (Toledo) obliga a cortar la N-403: se ha decretado el nivel 2 de emergencia

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha informado de un incendio forestal originado en la tarde de este miércoles en el municipio toledano de Almorox.

Las llamas han obligado a cortar la carretera N-403 entre la localidad y el cruce de Cadalso, por lo que se ha decretado el nivel 2 de emergencia.

El fuego ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16.52 horas de la tarde.

En la zona están trabajando un total de nueve medios terrestres, con 35 efectivos. Además, están colaborando medios del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.