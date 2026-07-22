De escuela olvidada durante 60 años a hogar para jóvenes en el corazón de Toledo: Alamillos del Tránsito comienza a renacer

Durante seis décadas, las antiguas escuelas de San Juan de Dios han permanecido cerradas a cal y canto en pleno corazón de la judería de Toledo. Donde antes hubo aulas y niñas, solo quedaba silencio.

Este miércoles, ese edificio ha comenzado una nueva etapa. Ya no volverá a ser un colegio, pero sí un lugar para vivir. Las obras de regeneración de Alamillos del Tránsito ya están en marcha, coordinadas por el Consorcio de Toledo, para convertir este inmueble histórico en viviendas destinadas a jóvenes dentro del proyecto Toledo Emerge.

La colocación de la primera piedra ha reunido al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; a la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo; al gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto; al consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor; y al subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.

De colegio a cohousing

La primera fase del proyecto actuará sobre el ala del inmueble que da a la calle San Juan de Dios. Allí se construirán 18 viviendas en régimen de cohousing, vinculadas a la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza de la Diputación de Toledo.

Las obras, que se llevarán a cabo por parte de la UTE formada por las empresas Artectum y Kérkide, cuentan con un presupuesto de 1.081.870,34 euros y un plazo de ejecución de un año.

Pero el proyecto no termina ahí. Una segunda fase permitirá rehabilitar el ala que mira a Alamillos del Tránsito para crear otras 10 viviendas, además de un aparcamiento para residentes de unas 70 plazas, una nueva plaza pública y una conexión peatonal con la plaza del Conde mediante una pasarela.

También está prevista la recuperación de restos arqueológicos y la incorporación de espacios para la recarga de vehículos eléctricos.

Sesenta años después

El alcalde, Carlos Velázquez, ha asegurado que esta actuación permitirá revitalizar el corazón de la Judería y ha defendido que forma parte de una estrategia para conseguir "un Casco vivo, habitable", donde además de recibir visitantes "la gente pueda vivir, trabajar y estudiar".

También ha avanzado que próximamente comenzarán nuevas actuaciones incluidas en Toledo Emerge, como las del edificio del centro cultural San Ildefonso y el antiguo inmueble de Radio Nacional de España en San Cristóbal, el primero de ellos destinado al futuro centro provincial de gastronomía y el segundo a viviendas.

La rehabilitación de Alamillos del Tránsito es una de las actuaciones más visibles de Toledo Emerge, el programa impulsado para devolver el uso a edificios históricos que llevaban años, e incluso décadas, cerrados.

Velázquez ha llegado a definirlo como "el proyecto de recuperación de edificios en desuso más importante de toda España", mientras que Jesús Corroto ha resumido la filosofía de la intervención en Alamillos del Tránsito con tres verbos: "Recuperar, rehabilitar y revitalizar".

El gerente del Consorcio ha defendido que "los nuevos usos tienen que colonizar nuestro Casco Histórico", convencido de que el patrimonio solo conserva todo su valor cuando vuelve a ser útil para la ciudad.

Patrimonio con futuro

Durante el acto también hubo espacio para la memoria. Entre los asistentes se encontraban antiguas alumnas de las escuelas, que regresaban emocionadas al edificio donde estudiaron décadas atrás.

Concepción Cedillo ha querido dirigirse expresamente a ellas antes de reivindicar el sentido de la actuación. "Hoy no solamente iniciamos una obra; damos un paso decidido con un proyecto que une patrimonio, vivienda, juventud y colaboración institucional", ha afirmado.

La presidenta de la Diputación defendió que "el patrimonio no puede ser algo del pasado, sino una oportunidad para responder a las necesidades del presente y proyectar el futuro". También ha recordado que la Diputación aportará más de 700.000 euros a esta primera fase y anunció que ya se trabaja junto al Consorcio en la segunda.

La fuerza de la colaboración

La rehabilitación de Alamillos del Tránsito ha sido presentada también como un ejemplo de colaboración entre administraciones, ya que el Consorcio de Toledo es financiado por los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, la Diputación y el Ayuntamiento.

Amador Pastor ha destacado que resulta "sorprendente" que un edificio dedicado durante años a la enseñanza vuelva a convertirse en un espacio donde los jóvenes podrán estudiar y desarrollar su proyecto de vida. "Conservar el patrimonio no es detener el tiempo", ha afirmado.

Por su parte, Carlos Ángel Devia ha calificado la actuación como un "ejemplo de lealtad institucional y colaboración leal entre administraciones" y ha asegurado que contribuirá tanto a frenar el deterioro del Casco Histórico como a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.