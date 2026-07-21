La Diputación de Toledo aprueba una inversión de 14,6 millones para crear la unidad de daño cerebral adquirido

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado hoy por unanimidad la financiación de la futura Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido (Udace), así como el modificado del contrato de la concesión de obra pública para la explotación de la zona 1 de la red de carreteras dependiente de la institución provincial.

La aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria destinado a financiar el proyecto de la futura Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido, que se ubicará en la residencia social asistida San José prevé una inversión de algo más de 14,6 millones de euros, de los que casi 12,8 millones se destinarán a las obras de adecuación del pabellón 3 y otros 1,9 millones al equipamiento sanitario y terapéutico necesario para el funcionamiento del nuevo recurso especializado.

La financiación de esta actuación se realizará mediante una operación de préstamo a largo plazo, mientras que los intereses previstos para el presente ejercicio se cubrirán con cargo al remanente de tesorería. El expediente continuará ahora su tramitación con el periodo de exposición pública previsto en la normativa.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su apuesta por ampliar y mejorar los recursos asistenciales de la provincia, impulsando un proyecto de gran alcance que permitirá ofrecer una atención especializada a personas con daño cerebral adquirido.

Renovación de la red provincial de carreteras

El segundo acuerdo aprobado por unanimidad ha sido el Modificado número 2 del contrato de concesión de obra pública para la explotación de la Zona 1 de la Red Provincial de Carreteras, que permitirá ejecutar dos actuaciones de mejora por un importe total de algo más de 237.000 euros.

Las intervenciones contemplan el refuerzo del firme de la carretera TO-1291, entre la N-502 y la CM-5150, incluyendo la travesía de Navalcán, así como la construcción de una glorieta en la intersección de las carreteras TO-1283 y TO-1280 para incrementar la seguridad vial y mejorar la circulación.

Esta aprobación da continuidad al trabajo iniciado por la Diputación en el Pleno del pasado 1 de julio, cuando la Corporación aprobó las actuaciones preparatorias para la liquidación de la actual concesión de la Zona 1, correspondiente a las comarcas de Talavera, un paso imprescindible para la futura puesta en marcha del nuevo contrato de conservación y explotación de la red provincial de carreteras, que prevé una inversión superior a los 223 millones de euros durante los próximos 20 años.

Otras inversiones

El Pleno también ha aprobado el expediente número 42 de modificación del Presupuesto General de 2026, dotado con algo más de 5 millones, destinado a reforzar diferentes actuaciones ya iniciadas durante este ejercicio o atender nuevas necesidades surgidas en distintas áreas de gestión.

La modificación presupuestaria permitirá incrementar la financiación de Protección Civil, con una aportación de unos 2,4 millones al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (Proval); de Promoción Turística, con 1,25 millones para convenios y colaboración con los ayuntamientos; de Servicios Generales, con 500.000 euros; de Medio Ambiente, con algo más de 475.000 euros; de Promoción Cultural, Educativa y Arqueología, con 275.000 euros; y del centro cultural San Clemente, con 80.000 euros.

La totalidad de esta modificación se financiará mediante el remanente de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2025, sin necesidad de recurrir a financiación externa.