La nueva edición de las Batallas de Órganos de la Catedral de Toledo arrancará en octubre: toda la programación

La Sala Capitular de Verano de la Catedral de Toledo ha albergado este jueves la presentación de la trigésimo segunda edición de la Batalla de Órganos, que comenzará en octubre enmarcada en la programación especial de otoño con motivo del VIII Centenario del templo.

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha expresado que se trata de una cita que "se ha consolidado como uno de los acontecimientos culturales y musicales más singulares de nuestra ciudad".

"Este festival es una experiencia única que aprovecha una singularidad excepcional con la existencia de dos grandes órganos enfrentados en el coro catedralicio. Es una forma de acercar nuestro patrimonio desde una perspectiva viva, dinámica y emocionante", ha afirmado.

Como novedad, Pérez ha destacado la incorporación de una nueva organista, Inés Schuttengruber, "cuyo talento, formación y sensibilidad artística contribuirán a seguir elevando el nivel de una cita que destaca por la excelencia de sus intérpretes y por la calidad de su programación".

El programa musical se completa con una nueva actividad dirigida a los centros educativos de la provincia de Toledo, donde niños y jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse al extraordinario patrimonio musical de la Catedral Primada a través de visitas guiadas.

"Entendemos la cultura como un elemento esencial para construir ciudad. Por ello, apoyamos iniciativas que, como esta, combinan excelencia artística, conservación del patrimonio, divulgación educativa y capacidad para atraer a un público cada vez más amplio", ha afirmado.

Dos nuevas batallas

Por su parte, el director del Festival Batalla de Órganos, Juan José Montero, ha anunciado que en esta edición "se presentan dos nuevas batallas de órganos, la número 31 y 32, la primera dedicada a San Ildefonso, pilar fundamental de esta Catedral".

"Este festival está suponiendo un importante reclamo de público a nivel internacional", ha reconocido.

Por último, el Deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez, ha asegurado que la programación especial musical y cultural del VIII Centenario se prolongará con la celebración del Jubileo de la Catedral que comenzará el próximo 25 de octubre cuando se abra la Puerta Santa.

Además de Pérez, Montero y Sánchez, el acto de presentación también ha contado con la presencia del presidente del Patronato de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles; el delegado provincial de Educación de la Junta, José Gutiérrez; y el diputado de Cultura y Educación de la Diputación Provincial de Toledo, Tomás Arribas.