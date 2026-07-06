El PP pide al PSOE que cese a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago tras ratificar el TSJCM su condena por prevaricación

El coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que "actúe con responsabilidad y coherencia y obligue a dimitir de inmediato" a la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, Concepción Monzón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya ratificado su condena por prevaricación.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el TSJCM ha desestimado el recurso de la alcaldesa y ha ratificado su condena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

"El TSJCM es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad", ha afirmado.

El 'popular' ha afirmado que los magistrados han señalado que "la alcaldesa conocía perfectamente el procedimiento, ya que llevaba años al frente del Ayuntamiento y había participado en la aprobación de la normativa que regulaba la venta ambulante".

"No puede seguir en el cargo"

Velasco ha recordado también que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula de forma muy clara, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública.

"La situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es insostenible. El PP estudiará todas las acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa enrocada en el cargo, en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos, aunque se demuestren graves ilegalidades", ha lamentado.

Por ello, ha instado al PSOE a decidir "si está del lado de la legalidad y la ética pública o si prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción".