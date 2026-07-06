El Ayuntamiento de Toledo presenta 'Yurni', la nueva aplicación de autobuses que es "más intuitiva y útil"

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado 'Yurni', la nueva aplicación oficial del servicio de autobús urbano toledano que han creado de la mano del Grupo Ruiz y que estiman que tenga entre 80.000 y 85.000 descargas.

Este lunes, Iñaki Jiménez, concejal de Movilidad y Régimen Interior, y Miguel Alconchel, gerente del Grupo Ruiz, se han reunido para dar a conocer la aplicación que permite a los usuarios saber, tanto en tiempo real como en tiempo teórico, la llegada de los autobuses, una de las cuestiones más demandadas por los toledanos, para evitar largas e innecesarias esperas en las marquesinas.

Según el concejal, 'Yurni' promete ser "más completa, intuitiva y útil para el día a día de los ciudadanos". Esta herramienta responde al compromiso del consistorio de mejorar la experiencia de los usuarios, un soporte que supondrá un importante salto cualitativo.

Presentación de 'Yurni'. Ayuntamiento de Toledo.

Para garantizar su accesibilidad y funcionalidad, la aplicación ha pasado por un proceso de pruebas en el que han participado en torno a 150 personas, entre ellas entidades como la ONCE. Una evaluación que ha servido para mejorar la valoración en comparación a la antigua aplicación de buses urbanos: se ha pasado de un 4,5 sobre 10 a un 7,9 sobre 10.

A pesar de la mejora, el concejal ha asegurado que seguirán trabajando para "seguir incorporando mejoras porque es una aplicación abierta y en constante evolución". 'Yurni' pone al alcance de los usuarios desde la planificación de rutas o la sostenibilidad del recorrido hasta recargar los abonos desde el propio teléfono móvil.

Miguel Alconchel, el gerente del Grupo Ruiz, ha asegurado que, además, la propia plataforma permitirá en los próximos días la compra de billetes a través de un código QR.