Toledo instalará una pantalla gigante en la plaza de toros para animar a España en los octavos del Mundial contra Portugal

España se la juega el próximo lunes en su enfrentamiento de octavos de final del Mundial 2026 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y Toledo quiere unir fuerzas para que su aliento llegue a los jugadores de la Selección.

Por ello, la Concejalía de Festejos y Juventud del Ayuntamiento toledano instalará una pantalla gigante en la Plaza de Toros de la ciudad para que todo el que quiera pueda acudir, gritar los goles de España y, por qué no decirlo, celebrar el pase de la Selección a cuartos de la Copa del Mundo.

El partido será a partir de las 21 horas de la noche del lunes y el acceso será gratuito.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Consistorio toledano ya instaló una pantalla gigante en el barrio de Santa Bárbara para el partido de dieciseisavos entre España y Austria.

La plaza de toros de la capital regional ha sido escenario en diversas ocasiones para la instalación de pantallas gigantes. Allí se han visto importantes eventos deportivos, como la final de la Eurocopa 2024, que reunió a unas 7.000 personas para celebrar la victoria de España ante Inglaterra.