Un edil del PSOE dice que la Iglesia es un "nido de pederastia y homosexualidad": el PP ya ha pedido explicaciones a Page

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha exigido al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que aclare de inmediato si respalda las declaraciones del concejal socialista de Seseña, Raúl Casares, quien calificó a la Iglesia Católica como "el mayor nido de pederastia y homosexualidad" durante el último pleno municipal celebrado el pasado 25 de junio.

El vicesecretario de Comunicación del PP castellanomanchego, Santiago Serrano, ha calificado estas manifestaciones de "absolutamente incompatibles con el respeto que debe presidir la vida pública".

Los hechos se desencadenaron durante el debate de una moción sobre la colocación de la bandera LGTBI con motivo de la semana del Orgullo. En su turno de réplica contra Vox, el edil socialista arremetió contra dicha formación antes de dirigir sus ataques directamente hacia la institución eclesiástica.

Un concejal del PSOE en Seseña (Toledo) califica a la Iglesia como "mayor nido de pederastia y homosexualidad"

En la primera parte de su intervención, Casares aseguró que a Vox "le da igual la bandera" y que su hoja de ruta es "dividir para sacar rédito político". El concejal del PSOE acusó al partido de mantener una "política hipócrita que pretende echar a los inmigrantes cuando en sus filas abundan".

Acto seguido, el edil continuó su reproche criticando que la formación hable de "acabar con las paguitas cuando su líder es un vividor de las paguitas". Fue justo al cierre de este argumento cuando lanzó la acusación principal, reprochándoles estar en contra de una bandera y unos derechos pero, textualmente, "defienden el mayor nido de pederastia y homosexualidad".

Utilización "despectiva"

Desde el PP, Serrano ha lamentado el ataque contra la Iglesia y millones de creyentes, pero también ha puesto el foco en la utilización "despectiva y estigmatizante" que el concejal socialista hizo del propio colectivo LGTBI al emplear esos términos en el contexto de su discurso.

La denuncia de los populares se ha extendido además a la diputada regional del PSOE y exalcaldesa de Seseña, Silvia Fernández, quien estuvo presente en la sesión municipal. El PP considera inaceptable que la representante pública permaneciera "impasible" sin afear las palabras de su compañero de filas.

Finalmente, Serrano ha instado a Page a romper su silencio para decidir si va a reprobar públicamente las declaraciones de Casares y exigir dimisiones, o si optará por "mirar hacia otro lado".

El dirigente popular ha zanjado que los ciudadanos merecen saber dónde se posiciona el PSOE ante comportamientos que no deberían tener cabida en la vida pública.