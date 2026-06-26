Organizan en Toledo una recogida para ayudar a Venezuela tras los terremotos: arroz, legumbres, ropa, mantas...

Los cuerpos de emergencia buscan víctimas entre los escombros tras los terremotos de Venezuela. Rayner Peña EFE Caracas (Venezuela)

Un grupo de toledanos, algunos de ellos naturales de Venezuela, han organizado una gran recogida para ayudar al país ante la difícil situación que se está viviendo por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el pasado jueves sacudieron el centro del país, que ya han dejado 589 muertos, 50.000 desaparecidos y casi 3.000 heridos.

La recogida tendrá lugar este sábado 27 de junio desde las 10 hasta las 13 horas, en el estacionamiento del KFC del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, conocido como el Polígono.

La organización contará con cuatro furgonetas para recibir las donaciones y se encargará del transporte hasta el punto de acopio central en Madrid.

Donaciones

Según han detallado, se pueden donar alimentos no perecederos, como arroz, legumbres, conservas o leche en polvo; y material de primeros auxilios, como gasas, vendas, antisépticos o analgésicos.

Asimismo, también son útiles artículos de higiene, como pañales de niños o de adultos, jabón, compresas o pasta de dientes; y ropa de cama y mantas en buen estado.

"Ante la difícil situación que están viviendo nuestros hermanos en Venezuela, nos unimos para aportar nuestro granito de arena. ¡Tu ayuda es vital!", han expresado desde la organización.