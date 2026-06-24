Una pirueta reglamentaria de Inés Cañizares, díscola de Vox, devuelve la bandera LGTBI al Ayuntamiento de Toledo

La bandera LGTBI volverá a colgar del balcón del Ayuntamiento de Toledo, gobernado en coalición por el PP y Vox, durante la celebración del Orgullo este fin de semana.

Este giro de los acontecimientos se produce después de que la vicealcaldesa, Inés Cañizares (Vox), decidiera apartarse unilateralmente del criterio de unanimidad que el equipo de Gobierno venía aplicando desde el inicio de la legislatura para autorizar la colocación de cualquier símbolo no institucional en la fachada consistorial.

La decisión supone un nuevo e importante episodio de distanciamiento de Cañizares, que mantiene una postura muy crítica con la dirección nacional de Vox, respecto a las posiciones oficiales de su partido.

La controversia estalló este martes durante la Junta de Portavoces, presidida extraordinariamente por la propia Cañizares ante la ausencia del alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez.

En lugar de exigir la unanimidad que venía rigiendo la instalación de lazos, pancartas o banderas ajenas a los símbolos oficiales, la vicealcaldesa optó por resolver la petición de la enseña arcoíris mediante voto ponderado, amparándose para ello en una sentencia del Tribunal Supremo a la que no había alegado durante los tres años que lleva ejerciendo como segunda autoridad municipal.

Ante esta pirueta reglamentaria de su socia de gobierno, el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, solicitó de inmediato un tiempo muerto para poder trasladar el nuevo escenario a su grupo municipal y consensuar la decisión de manera interna.

José Manuel Velasco junto al Ayuntamiento de Toledo.

Tras un periodo de reflexión de 24 horas, el propio Velasco ha anunciado este miércoles a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el visto bueno definitivo del PP toledano a la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento.

Con el respaldo de los 'populares', que se suma al de PSOE e Izquierda Unida, la propuesta ha salido adelante en base al voto ponderado, dejando a Vox en minoría estricta frente a la resolución impulsada por la díscola Cañizares.

Velasco ha confirmado que la enseña se instalará en las próximas horas, aunque no ha ocultado su profunda sorpresa por la maniobra de la vicealcaldesa y ha remarcado que debe ser la propia Cañizares quien dé públicamente las razones de su drástica decisión.

Evitar el partidismo

En sus declaraciones a este periódico, Velasco ha defendido la postura que el PP ha mantenido desde el primer mes de mandato, argumentando que utilizar la fachada del Ayuntamiento equivale a realizar "una declaración institucional con imágenes, no con palabras".

Por ello, los 'populares' consideran adecuado seguir el propio reglamento del pleno municipal, el cual estipula de forma estricta que los manifiestos institucionales solo pueden leerse cuando existe unanimidad de todos los grupos políticos.

Según el concejal, este sistema protege a la institución al evitar que cualquier formación pueda hacer una apropiación partidista de un espacio que pertenece a la ciudad en su conjunto.

Por ello, Velasco ha afeado que Cañizares rompiera de forma fortuita este funcionamiento basándose en una jurisprudencia del Supremo que, a su juicio, "no decía que no pudiera ser por unanimidad".

¿Forzando la expulsión?

El movimiento de la vicealcaldesa tiene una evidente y profunda lectura política que trasciende lo local. Según distintas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en el entorno político se interpreta que, con este calculado giro de guion, Cañizares está tratando de forzar nuevamente su expulsión de Vox.

Se da la circunstancia de que la dirección nacional del partido no cuenta con actual vicealcaldesa para repetir como candidata a la Alcaldía de Toledo en las elecciones municipales de 2027.

Sin embargo, por el momento, desde la sede nacional de Bambú prefieren hacer caso omiso a lo que entienden como provocaciones directas de Cañizares.

Las mismas fuentes apuntan a que no está previsto que se le abra un expediente de expulsión a la que fuese viceportavoz en el Congreso de los Diputados, ya que la cúpula de Vox quiere evitar a toda costa que Cañizares pueda victimizarse y presentarse ante la opinión pública como una mártir política, siguiendo la estela de lo ocurrido en su día con Macarena Olona, Javier Ortega Smith o el propio Iván Espinosa de los Monteros, figura a la que la política toledana se mantiene muy cercana.

Se volverá a la unanimidad

Pese a que la bandera LGTBI será finalmente instalada gracias a esta carambola temporal y al desbloqueo del PP, los 'populares' se han apresurado a blindar el pacto de gobierno local de cara al futuro, dejando claro que consideran lo ocurrido como una absoluta excepcionalidad jurídica.

Velasco ha garantizado a este diario que el equipo de gobierno volverá a aplicar de forma estricta el sistema tradicional en cuanto el alcalde, Carlos Velázquez, regrese a la ciudad y asuma de nuevo la presidencia de la Junta de Portavoces.

El concejal ha zanjado que mantendrán firmemente el criterio de la unanimidad de cara a los próximos meses porque el regidor "es el alcalde de todos los toledanos" y se debe preservar la neutralidad de los espacios públicos del Consistorio.

Cañizares: "Cumplo la legalidad"

La réplica de Inés Cañizares no se ha hecho esperar. En declaraciones a este periódico, la vicealcaldesa de Vox carga toda la responsabilidad sobre los populares: "El voto favorable del PP devuelve la bandera arcoíris al balcón; esa es la verdad, lo demás son inventos".

Para Cañizares, el PP utiliza la excusa de la unanimidad para "esconderse detrás de Vox y ponerse de perfil" y no asumir su postura. "Siempre han querido ponerla. Si no, que hubieran votado 'no'. Lo que no entiendo es que estén enfadados con un resultado donde su voto ha sido el decisivo", añade.

Además, la edil de Vox niega tajantemente que exista un pacto de coalición sobre la unanimidad, asegurando que "es un criterio que ha puesto el alcalde por su cuenta siempre".

Cañizares justifica el uso del voto ponderado como una estricta aplicación de la normativa en la que ha sido su primera vez al frente de la Junta de Portavoces: "No he hecho otra cosa que ceñirme a la legalidad", concluye.