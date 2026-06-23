Tensión en la piscina municipal de Yuncos: los socorristas dimiten y el Ayuntamiento contrata seguridad privada

El Ayuntamiento de Yuncos ha reaccionado con urgencia tras la renuncia de los socorristas de la piscina municipal el pasado domingo, en el propio recinto, por una situación de faltas de respeto, incumplimiento de normas y conflictos con algunos usuarios que, según el Consistorio, habría hecho "insostenible" su trabajo durante la temporada de verano.

Según el comunicado difundido por el propio Ayuntamiento en redes sociales, los trabajadores del servicio de socorrismo venían sufriendo desde hace días una situación complicada, marcada por advertencias constantes sobre el incumplimiento de normas básicas de seguridad que, en lugar de ser atendidas, habrían derivado en actitudes despectivas, enfrentamientos verbales e incluso insultos hacia el personal.

La situación, siempre según la versión municipal, se agravó especialmente durante la tarde del domingo, cuando los socorristas decidieron abandonar su puesto y presentar su renuncia al considerar imposible continuar desempeñando su labor en condiciones normales.

El Consistorio subraya que este tipo de comportamientos no solo afectan a la convivencia dentro del recinto, sino que pueden suponer un riesgo directo para la seguridad de los bañistas.

Entorno de tensión

En su comunicado, el Ayuntamiento insiste en que los socorristas son profesionales cuya función principal es proteger a los usuarios de la piscina y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, por lo que considera "inadmisible" que tengan que desarrollar su trabajo en un entorno de tensión o temor provocado por el comportamiento de una minoría de usuarios.

El Ayuntamiento señala también que una parte de los usuarios habría ignorado de forma reiterada tanto las indicaciones verbales del personal de socorrismo como la señalización informativa colocada en las instalaciones. Esta actitud, según el Consistorio, habría contribuido a generar un ambiente de tensión creciente en la piscina municipal durante los últimos días.

Aunque el comunicado no detalla incidentes concretos individualizados, sí apunta a una acumulación de situaciones que habrían dificultado el normal desarrollo del servicio, especialmente en momentos de mayor afluencia de público.

Tras la difusión del comunicado, comenzaron a circular en redes sociales mensajes y comentarios que aseguraban que la piscina municipal había sido cerrada debido a esta situación. Sin embargo, fuentes municipales han desmentido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha esta información y han confirmado que las instalaciones continúan abiertas al público en su horario habitual.

Repercusión entre los ciudadanos

El Ayuntamiento ha explicado además que se han puesto en marcha medidas para garantizar el funcionamiento normal del recinto durante el resto del verano. Entre ellas, destaca la contratación de una empresa de seguridad privada que apoyará el control de accesos y la vigilancia en la piscina, así como la incorporación de nuevos socorristas para cubrir las vacantes producidas tras la renuncia del personal anterior.

Estas actuaciones, según el Consistorio, tienen como objetivo asegurar tanto la continuidad del servicio como la protección de los usuarios y trabajadores, evitando que se repitan situaciones similares.

El comunicado publicado por el Ayuntamiento ha generado una notable repercusión en redes sociales, donde la publicación ha acumulado numerosos comentarios y reacciones en muy poco tiempo, convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre vecinos del municipio.

Una parte de los usuarios ha mostrado su apoyo a los socorristas y al personal de la piscina, subrayando la importancia de respetar su trabajo y las normas de seguridad. En estos comentarios, se repite la idea de que los espacios públicos deben regirse por la convivencia y el respeto, especialmente en instalaciones donde la seguridad depende en gran medida de la labor del personal técnico.

Sin embargo, otros usuarios han expresado dudas y críticas, pidiendo más información sobre lo ocurrido y cuestionando la gestión del servicio. Algunos comentarios señalan que sería necesario conocer con mayor detalle los incidentes concretos que llevaron a la renuncia de los socorristas, mientras que otros ponen el foco en la organización de la piscina y en posibles medidas preventivas que podrían haberse aplicado antes.

Más allá del caso concreto, la situación ha reabierto el debate sobre la convivencia en espacios públicos durante la temporada de verano, especialmente en instalaciones de alta afluencia como las piscinas municipales.

El Ayuntamiento de Yuncos ha hecho un llamamiento directo al civismo, la responsabilidad y el respeto hacia el personal de la piscina, recordando que el cumplimiento de las normas es fundamental para garantizar un entorno seguro y adecuado para todos los usuarios.

Mientras tanto, la piscina municipal continúa funcionando con normalidad, aunque bajo un refuerzo de seguridad y con nuevos socorristas incorporados, en un intento por recuperar la estabilidad y evitar que la situación vuelva a repetirse durante lo que queda de verano.