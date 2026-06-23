El Gobierno de Page arreglará varias carreteras de la provincia de Toledo con 5 millones: todos los pueblos beneficiados

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá cinco millones de euros durante 2026 para mejorar nueve carreteras autonómicas de la provincia de Toledo, unas actuaciones que permitirán actuar sobre cerca de 100 kilómetros de vías y beneficiarán a unos 235.000 ciudadanos.

Así lo han anunciado este martes el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, durante una rueda de prensa en la que han detallado los proyectos que ya están en marcha o que se ejecutarán en los próximos meses.

Las actuaciones llegarán a varios puntos estratégicos de la provincia. Entre ellas figura la mejora de la variante de Mocejón, en la CM-4001, donde se actuará sobre 4,55 kilómetros.

Álvaro Gutiérez y Jorge Moreno a su llegada a la rueda de prensa.

También se renovará el firme de la CM-4001 entre Añover de Tajo y la conexión con la A-4, en un tramo de 11 kilómetros, así como un tramo de 1,5 kilómetros entre la CM-404 y la CM-43 a su paso por Alameda de la Sagra.

Otro de los proyectos de mayor envergadura será el arreglo de 12 kilómetros de la CM-410 entre Tembleque y Mora, con una inversión de 1,5 millones de euros. Además, se actuará en la variante de Mora, la CM-4019, mejorando tres kilómetros de esta carretera.

En el oeste de la provincia se mejorará la CM-5002 entre el puente sobre el río Alberche, Cardiel de los Montes y Castillo de Bayuela, con una actuación sobre 4,7 kilómetros. Según ha destacado Gutiérrez, esta obra permitirá culminar el plan de mejora de las carreteras de la Sierra de San Vicente.

La inversión también alcanzará a la CM-40, en la variante suroeste de Toledo, una actuación valorada en 1,4 millones de euros que afecta a los municipios de Cobisa, Argés, Polán y Burguillos de Toledo. Las obras comenzaron este lunes.

Completan el listado la mejora de ocho kilómetros de la CM-3001 entre Lillo y Villatobas, con una inversión cercana a los 800.000 euros, y la actuación en 3,4 kilómetros de la CM-3005 a su paso por Lillo, presupuestada en 400.000 euros.

Un tercio de la provincia, beneficiado

El delegado de la Junta ha destacado que las carreteras incluidas en este plan soportan una intensidad media de tráfico de 3.773 vehículos diarios y ha subrayado que las actuaciones mejorarán la movilidad de aproximadamente un tercio de la población de la provincia.

"Estamos hablando de que un tercio de la población de la provincia de Toledo serán mejorados los accesos a localidades cercanas y, sobre todo, el acceso a los servicios públicos, sanitarios, educativos, administrativos y, también a zonas turísticas de impresionante valor natural y cultural", ha señalado.

Como ejemplo, ha citado la actuación entre el puente del Alberche y Castillo de Bayuela, pasando por Cardiel de los Montes, una intervención que pone el broche al plan de mejora de las carreteras de la Sierra de San Vicente, donde el Ejecutivo autonómico ha invertido ya 7,2 millones de euros durante los gobiernos de Emiliano García-Page.

Otros seis millones más

Gutiérrez también ha adelantado que esta inversión inicial se completará con otros seis millones de euros destinados a nuevos proyectos que se desarrollarán entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

Junto a las obras de mejora del firme, ha destacado el trabajo permanente de las brigadas de conservación que mantienen los 2.100 kilómetros de la red autonómica de carreteras en la provincia de Toledo.

Entre sus tareas figuran trabajos de bacheo, renovación de señalización, repintado de marcas viales y limpieza de cunetas. En este sentido, el delegado ha resaltado que durante 2025 se retiraron 44 toneladas de residuos de las cunetas de las carreteras toledanas y se instalaron 11.800 señales de tráfico.

Por ello, ha querido agradecer "al personal de mantenimiento que integra las brigadas de la Delegación Provincial de Fomento su excelente trabajo".