El Consorcio de Toledo destinará casi 300.000 euros a la rehabilitación de dos edificios del Casco Histórico

El Consorcio de Toledo ha dado luz verde en su Comisión Ejecutiva a dos subvenciones para la remodelación de dos edificios residenciales colectivos por una cuantía total cercana a los 300.000 euros, dentro de la partida anual para viviendas del Casco Histórico de la ciudad.

Se trata de los edificios de la calle Aljibes 8 y de la Travesía de la Plata 2, que se beneficiarán de importantes cambios estructurales como la mejora de la fachada, la recuperación de revocos y revestimientos.

Se arreglarán los elementos deteriorados de la fachada y se ocultarán y eliminarán cables, además de reparar impostas y cornisas.

Como ha informado el Consorcio, esta modalidad de subvenciones contempla actuaciones directas, preferentemente en edificios residenciales colectivos en un estado medio de conservación.

Se articulan a través de la concesión de subvenciones en especie, asumiendo la institución las contrataciones oportunas para la elaboración de la documentación técnica para definir las obras, la ejecución de las mismas y su dirección técnica.

El coste de las intervenciones será cubierto por el Consorcio, en función de las modalidades de ayuda existentes, y por los propietarios de los edificios, a modo de cofinanciación.