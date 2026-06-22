El Consorcio de Toledo destinará casi 300.000 euros a la rehabilitación de dos edificios del Casco Histórico
Se trata de dos inmuebles residenciales colectivos que se beneficiarán de importantes cambios estructurales como la mejora de la fachada, la recuperación de revocos y revestimientos.
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El Consorcio de Toledo ha dado luz verde en su Comisión Ejecutiva a dos subvenciones para la remodelación de dos edificios residenciales colectivos por una cuantía total cercana a los 300.000 euros, dentro de la partida anual para viviendas del Casco Histórico de la ciudad.
Se trata de los edificios de la calle Aljibes 8 y de la Travesía de la Plata 2, que se beneficiarán de importantes cambios estructurales como la mejora de la fachada, la recuperación de revocos y revestimientos.
Se arreglarán los elementos deteriorados de la fachada y se ocultarán y eliminarán cables, además de reparar impostas y cornisas.
Como ha informado el Consorcio, esta modalidad de subvenciones contempla actuaciones directas, preferentemente en edificios residenciales colectivos en un estado medio de conservación.
Se articulan a través de la concesión de subvenciones en especie, asumiendo la institución las contrataciones oportunas para la elaboración de la documentación técnica para definir las obras, la ejecución de las mismas y su dirección técnica.
El coste de las intervenciones será cubierto por el Consorcio, en función de las modalidades de ayuda existentes, y por los propietarios de los edificios, a modo de cofinanciación.