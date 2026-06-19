Así ha quedado el renovado parque infantil de los Jardines del Prado de Talavera: nuevo pavimento, castillo, tobogán...

Talavera de la Reina ha invertido 125.861 euros en la renovación integral del parque infantil de los Jardines del Prado, modernizando una de las zonas de ocio infantil más emblemáticas y concurridas de la ciudad.

Así lo ha expresado el alcalde, José Julián Gregorio, durante la presentación de las mejoras en un acto junto al concejal de Medio Ambiente, David Moreno, detallando que esta intervención responde al compromiso del equipo de Gobierno de mejorar los espacios públicos destinados a las familias y ofrecer áreas de juego más seguras, accesibles, inclusivas y adaptadas a las necesidades actuales.

"Hay detalles que son muy importantes para nuestra ciudad, como la tematización de las Mondas, detalles didácticos, un castillo que tiene un tobogán único y que no lo hay en la zona o una tirolina para que los niños y niñas disfruten de él", ha asegurado.

Además, ha puesto en valor que la ciudad "sigue creciendo" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "respeten" el trabajo desarrollado en el parque.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado que la renovación de los parques infantiles de la ciudad era un compromiso adquirido que supone "la mejora, actualización y restauración integral de las instalaciones".

Inauguración del renovado parque infantil de los Jardines del Prado. Foto: Ayuntamiento de Talavera.

"La reapertura de este primer parque simboliza el trabajo que se está desarrollando en todos y cada uno de los espacios infantiles de Talavera, apostando por una renovación completa que incorpora elementos adaptados para niños con capacidades diferentes, así como nuevos materiales y superficies, como césped artificial y suelos acolchados de última generación", ha detallado.

Además, ha recordado que la actuación forma parte de un proyecto que engloba la renovación de nueve parques infantiles de la ciudad, con una inversión superior a los 350.000 euros. "El objetivo es que en el plazo de un año todos los parques infantiles de la ciudad estén completamente renovados y actualizados. Nada que ver con el anterior equipo de Gobierno que tenía abandonada en su conjunto a la ciudad", ha sentenciado.

Detalles del parque

La actuación en el parque ha contemplado la instalación de un nuevo pavimento de seguridad, compuesto por una base continua de caucho reciclado encapsulado y césped artificial de alta calidad. Además, se ha colocado una nueva valla multicolor perimetral para reforzar la protección del recinto.

El elemento central del nuevo parque es un gran castillo de juegos tematizado y personalizado con referencias a Talavera. La estructura incorpora el escudo de la ciudad, banderines decorativos y elementos inspirados en la identidad talaverana.

Incluye toboganes de diferentes dimensiones, rocódromos, paneles interactivos, ventanas, zonas de exploración y una rampa adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad y el uso inclusivo del espacio.

Inauguración del renovado parque infantil de los Jardines del Prado. Foto: Ayuntamiento de Talavera.

Además, se ha instalado un columpio nido de gran capacidad que permite el uso simultáneo de hasta cuatro niños, favoreciendo el juego compartido y la interacción social.

También destaca un juego temático inspirado en la Fiesta de las Mondas, una de las tradiciones más representativas de Talavera. Se trata de un carro decorado con banderines y tirado por dos carneros, recreando uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración.

Asimismo, se han instalado una caseta granero inclusiva y paneles informativos para la zona de juegos, además de señalización específica para recordar la prohibición de acceso de perros al recinto.