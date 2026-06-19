Un "camino de cabras" a 20 km de Toledo: vecinos estallan contra los baches reventarruedas de la CM-4050

Socavones de gran tamaño, ruedas reventadas y conductores obligados a circular a paso de peatón. Los usuarios de la carretera CM-4050 que conecta Polán con la comarca de La Puebla de Montalbán denuncian el grave deterioro de varios kilómetros de la vía, mientras la Junta atribuye los daños al intenso tránsito de camiones procedentes de las graveras de la zona.

Circular por algunos tramos de la carretera que une Polán con Burujón y La Puebla de Montalbán se ha convertido, según relatan los usuarios, en una maniobra de riesgo constante. El punto más problemático se localiza en las inmediaciones del embalse de Castrejón, donde el firme presenta un deterioro especialmente acusado, con baches de gran tamaño y zonas hundidas que dificultan la conducción.

"Es que parece la superficie de la Luna", resume García-Rojas, vecina del municipio y usuaria habitual de esta vía. "Antes había algún bache que podías esquivar, pero ahora es imposible. Tienes que ir en primera, despacito, como si fueras por un camino rural. No puedes ir de forma firme en ningún momento"

Baches de la CM-4050. Cedida

Según relata, la situación ha cambiado de forma progresiva hasta hacer el trayecto prácticamente impracticable en algunos puntos. "Hay tramos en los que directamente no puedes elegir. O te comes el agujero o te metes en la cuneta", afirma.

Problema de seguridad

De hecho, asegura haber visto vehículos circulando parcialmente por el arcén para evitar los desperfectos del firme. "Una furgoneta iba con medio vehículo dentro de la cuneta porque estaba mejor que la carretera".

La vecina explica que los problemas no se limitan a la incomodidad del trayecto, sino que afectan directamente a la seguridad. "Yo he tenido un susto grande. Salía de una curva y había un socavón que no vi. Iba a unos 70 y pude controlar el coche, pero si voy más rápido me salgo", recuerda.

Asegura además que no es un caso aislado: "En el pueblo se comenta mucho que hay gente que ha reventado ruedas. Es algo habitual".

Carretera CM-4050, que une Polán con Burujón y La Puebla de Montalbán. Cedida

El deterioro del firme ha obligado a muchos conductores a modificar sus desplazamientos. Algunos optan por desviar su ruta hacia Toledo y utilizar la circunvalación, aunque eso suponga recorrer hasta 30 kilómetros adicionales por trayecto. "Yo misma muchas veces me lo pienso", admite Montse García Rojas. "Pero es que hay días que prefiero hacer más kilómetros antes que jugármela a una avería o a un susto".

La indignación vecinal no ha quedado solo en la carretera. Las fotografías del estado del firme, compartidas por usuarios de la zona en grupos locales de Facebook, han generado un importante revuelo en redes sociales. En pocas horas, las imágenes han acumulado decenas de comentarios y reacciones.

Carretera "vergonzosa"

Las publicaciones muestran tramos con grandes socavones y grietas en la calzada, lo que ha llevado a numerosos usuarios a describir la vía como "vergonzosa", "peligrosa" o "impropia de una carretera comarcal". Muchos vecinos coinciden en que la situación lleva tiempo deteriorándose sin una solución definitiva.

"Se ha montado mucho revuelo", reconoce García-Rojas, que fue una de las personas que difundió las imágenes. "La gente está cansada. Todo el mundo tiene algo que decir porque todos la usamos o conocemos a alguien que la usa".

Mientras tanto, en la propia vía se han instalado señales provisionales que advierten del mal estado del firme y limitan la velocidad en distintos tramos. Sin embargo, para los usuarios habituales estas medidas no resuelven el problema de fondo. "Han puesto señales de 40 o 60 y 'firme en mal estado', pero eso no arregla nada", critica la vecina del municipio. "La carretera sigue igual o peor".

Kilómetros invertidos

Fuentes de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha reconocen a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el deterioro de varios kilómetros de la carretera, especialmente en el entorno del embalse de Castrejón y las zonas próximas a explotaciones de áridos.

Asimismo este departamento ha asegurado que recientemente se han invertido alrededor de 600.000 euros en la mejora de unos diez kilómetros de vía desde Polán y que está prevista una nueva inversión de unos 400.000 euros para continuar las actuaciones.

La Junta atribuye el desgaste acelerado del firme al intenso tráfico de vehículos pesados que circulan por la zona. Según indican, alrededor de un centenar de camiones diarios cargados de grava utilizan este tramo, lo que provoca un deterioro constante del asfalto.

Además, la administración regional estudia acuerdos con las empresas responsables de estas actividades extractivas para que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura.

Pese a las actuaciones anunciadas, los vecinos consideran que la situación requiere una intervención más profunda y urgente. Mientras tanto, la carretera continúa siendo un punto conflictivo para la circulación diaria y un foco creciente de malestar en la comarca. "Lo único que queremos es poder circular con seguridad", resume García-Rojas.