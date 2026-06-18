Talavera de la Reina incorpora dos nuevos camiones recolectores para "reforzar" el servicio de recogida de basura

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y el concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Benedicto García, han supervisado este jueves la incorporación de dos nuevos camiones recolectores compactadores para la recogida de contenedores de residuos mediante sistema de carga lateral.

Se trata de una actuación que permitirá "reforzar y modernizar el servicio que se presta a los ciudadanos".

La adquisición de los vehículos ha sido adjudicada a la empresa ROS ROCAS SAU por un importe total de 552.812 euros y se enmarca en la apuesta del equipo de Gobierno por "dotar a la ciudad de medios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales de la recogida de residuos".

"La incorporación de esta nueva maquinaria supone un paso más en la mejora de los servicios públicos municipales. Y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más limpia y con una gestión más eficaz de los residuos urbanos", ha afirmado Gregorio.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento no adquiría nuevos camiones para este servicio desde el año 2021, cuando se incorporaron tres lotes financiados con cargo a la estrategia de la Inversión Territorial Integrada (ITI), dentro de los Fondos Feder europeos, tras la subvención concedida al Ayuntamiento por resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta.

"Esta adquisición ha sido sufragada íntegramente con fondos propios municipales, lo que demuestra el esfuerzo inversor realizado por el actual equipo de Gobierno para seguir renovando la flota y mejorando los servicios públicos esenciales que se prestan a los talaveranos", ha expresado.

Tecnología específica

Por su parte, el concejal Benedicto García ha informado que estos camiones están equipados con tecnología específica para la recogida mediante carga lateral, lo que "permitirá optimizar los tiempos de trabajo, incrementar la seguridad de las operaciones y mejorar la eficiencia del servicio".

Los vehículos ya se han integrado en el servicio de recogida de residuos de la ciudad, "contribuyendo a la renovación de la flota municipal y al cumplimiento de los objetivos de modernización impulsados por el Ayuntamiento".