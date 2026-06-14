El Gobierno de Page acusa a Bolt de querer "expulsar a los taxistas" de Toledo y tramita sanciones millonarias

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el tono contra la plataforma de transporte con conductor Bolt, a la que acusa de haber intentado "hacerse con el control del mercado" y de pretender "expulsar a los taxistas" de Toledo.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha admitido en una entrevista con Europa Press que su departamento ha recibido ya 454 solicitudes de sanción remitidas por el Ayuntamiento de Toledo contra la empresa por operar como servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) sin la autorización preceptiva para realizar carreras con origen y destino dentro del municipio.

De esas denuncias, la compañía ha recurrido 177 expedientes y ya ha comenzado a abonar algunas de las sanciones, en un proceso administrativo que, según ha explicado el consejero, avanza de forma progresiva debido a los plazos de firmeza.

"Estamos hablando de sanciones que pueden rondar más de dos millones de euros", ha apuntado Hernando, que ha defendido que en un Estado de Derecho "tiene que salir más caro hacer las cosas mal que hacerlas bien".

Más allá del plano sancionador, el titular de Fomento ha lanzado una crítica directa a la estrategia de la compañía en su desembarco en la capital regional. Hernando ha asegurado que el objetivo de Bolt no era mejorar el servicio ni abaratar los precios para los usuarios, sino "hacerse con el control de un mercado y expulsar a los taxistas, que son los legítimos representantes del servicio público de movilidad dentro de una ciudad".

En este sentido, ha recordado que la ley "dice muy claramente" que no se puede prestar servicio con origen y destino dentro del mismo municipio sin la autorización correspondiente.

El consejero ha defendido que la administración autonómica seguirá actuando dentro de sus competencias y tramitando sanciones, aunque ha reconocido que el procedimiento "no es ágil" por las garantías del Estado de Derecho. "Finalmente podrán dilatar este proceso, pero la justicia llega", ha señalado.

Debate abierto

Hernando ha contrapuesto el modelo del taxi con el de las VTC, asegurando que el primero debe adaptarse a los cambios tecnológicos y de demanda, pero sin perder su carácter de servicio regulado.

Ha puesto como ejemplo iniciativas del sector en ciudades como Albacete, donde se han impulsado tarifas planas para estudiantes o sistemas de precio cerrado con control posterior del taxímetro, cobrándose siempre la cuota más ventajosa para el cliente.

"El taxi está evolucionando, pero no podemos olvidar que en determinadas circunstancias la VTC no permite a la administración regular precios ni condiciones", ha afirmado.

El consejero ha advertido de que en ciudades medias o pequeñas, como Toledo, la ausencia de regulación de precios puede generar situaciones de incertidumbre en momentos de alta demanda, como eventos o emergencias.

El conflicto llega cuando está a punto de cumplirse un año desde la llegada de Bolt a Toledo, en julio de 2025, cuando la plataforma comenzó a operar con sus vehículos de color verde en la ciudad.