Cedillo y Gregorio visitan la Casa de los Canónigos en Talavera, un "referente patrimonial y cultural"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado este martes la Casa de los Canónigos de Talavera de la Reina junto al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, para conocer el resultado de las actuaciones realizadas en este inmueble histórico, una vez concluida la fase de consolidación estructural y rehabilitación de las cubiertas.

Durante la visita, en la que también han participado el vicepresidente primero de la Diputación, Jesús Guerrero, los diputados provinciales Pablo Barroso y Pedro Díaz, y concejales de Talavera, la presidenta ha puesto en valor la colaboración institucional que ha permitido recuperar un edificio de gran relevancia patrimonial para Talavera y para toda la provincia, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

"La Casa de los Canónigos es un ejemplo de cómo la cooperación entre administraciones permite recuperar espacios que forman parte de nuestra historia colectiva", ha remarcado Cedillo, añadiendo que "desde la Diputación de Toledo apostamos por este proyecto porque entendemos que conservar nuestro patrimonio es también invertir en identidad, cultura, turismo y oportunidades de futuro".

La actuación ha contado con una aportación de 500.000 euros por parte de la Diputación de Toledo, a través de dos convenios aprobados en los años 2022 y 2023, que reconocían el interés provincial de esta intervención. Gracias a esta financiación ha sido posible acometer trabajos de consolidación estructural, recuperación de cubiertas, estabilización de muros, restauración de elementos arquitectónicos y mejora de las condiciones de conservación del conjunto.

La presidenta ha señalado que la finalización de esta fase supone "un paso decisivo para garantizar la conservación de uno de los conjuntos históricos más singulares de Talavera", y ha remarcado que "el esfuerzo realizado permitirá que las próximas generaciones puedan disfrutar de un espacio que forma parte de la memoria de la ciudad y de la provincia".

Respaldo de la Diputación

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Toledo, que ha sido fundamental para hacer realidad una intervención imprescindible para recuperar este inmueble histórico, al tiempo que ha destacado que "la recuperación de la Casa de los Canónigos supone un importante avance en la revitalización patrimonial del casco antiguo de Talavera".

Gregorio también ha recordado que durante el desarrollo de las obras han aparecido diferentes elementos históricos, dibujos y vestigios del pasado que se han conservado e integrado en el proyecto por su valor documental y patrimonial. Asimismo, ha explicado que la finalización de los trabajos de consolidación permitirá abordar próximamente una nueva etapa centrada en la musealización y habilitación del edificio para su uso.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha mostrado su satisfacción porque "el proyecto sigue avanzando hacia una nueva fase que permitirá abrir este espacio a los ciudadanos y convertirlo en un recurso cultural de primer nivel", destacando la importancia de que las futuras actuaciones contribuyan a reforzar el atractivo turístico y cultural de Talavera.

La próxima fase de musealización se desarrollará a través de la financiación vinculada a los fondos europeos EDIL, con el objetivo de dotar al edificio de un uso cultural y patrimonial acorde con la singularidad del enclave y plenamente integrado en la vida cultural de la ciudad.

La Casa de los Canónigos forma parte del histórico conjunto del antiguo Convento de Santa Catalina, situado en el primer recinto amurallado de Talavera de la Reina. El edificio, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIV y que conserva importantes elementos arquitectónicos del siglo XVI, constituye uno de los espacios patrimoniales más representativos del casco histórico talaverano.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia, colaborando con los ayuntamientos para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo cultural, social y económico de los municipios.