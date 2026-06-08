Toledo cierra un "exitoso" y "multitudinario" Corpus Christi 2026 con más de 200.000 asistentes a los conciertos

García-Toledano, Cañizares y Pérez en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Toledo. Ayuntamiento Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha destacado el "éxito absoluto" del Corpus Christi de este año, que ha dejado calles "abarrotadas", actuaciones "multitudinarias" por las que han pasado más de 200.000 personas en el recinto de la Peraleda y actividades culturales que han tenido "gran acogida" en las plazas del Ayuntamiento y de Zocodover y en el Corral de Don Diego.

Así lo han detallado en rueda de prensa este lunes la vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; la concejal de Cultura, Ana Pérez; y el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano; quien ha definido este Corpus como "el mejor de la historia, un año más".

García-Toledano ha incidido en que todas las actividades que se han desarrollado en la semana grande de Toledo han sido un "éxito" y ha mostrado su agradecimiento a los toledanos y visitantes que han "abarrotado" la ciudad en todos los actos que se han organizado.

El edil ha remarcado que más de 200.000 personas han asistido a los eventos celebrados en la Peraleda, a las que se suman todas las que han llenado carpas y terrazas, y ha asegurado que ha sido "el mejor año para los feriantes".

Unidades especializadas

Cañizares ha subrayado el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía y el desarrollo de un dispositivo de seguridad calificado como "excelente", con un total de 737 servicios policiales entre el 29 de mayo y el 7 de junio, de los cuales 222 fueron extraordinarios.

Según ha detallado, el dispositivo incluyó unidades especializadas como la Patrulla Verde, Atestados o la Unidad de Drones, además del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), integrado por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Bomberos, Protección Civil y Ejército, que fue desactivado sin incidencias reseñables.

En materia de orden público, se registraron únicamente tres altercados aislados con tres detenidos durante el fin de semana. La vicealcaldesa ha recalcado que, pese a la masiva afluencia, "la seguridad estuvo plenamente garantizada".

Recuperación del patrimonio inmaterial

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha destacado la recuperación de tradiciones y patrimonio inmaterial como uno de los grandes hitos de esta edición. Entre ellos, el regreso de los dulzaineros y tamborileros en el desfile de gigantones, una estampa histórica que no se veía desde hace décadas.

También ha subrayado el incremento del uso del tomillo en las calles, creando una “alfombra aromática” en el recorrido procesional, y la recuperación de guirnaldas elaboradas por jardineros municipales con restos de poda, evocando tradiciones de los años 80 y 90.

Otro de los hitos ha sido la salida procesional nocturna de los cinco faroles de los Misterios Gozosos, que no se veían desde 1926, así como los actos conmemorativos del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario.

Además, ha destacado el éxito de los patios toledanos, con 46 espacios abiertos al público, y el lleno absoluto en conciertos celebrados en plazas como Plaza de Zocodover, la Plaza del Ayuntamiento y el Corral de Don Diego.

La Peraleda supera las 200.000 personas

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano, ha puesto el foco en el éxito del recinto ferial de La Peraleda, que ha superado las 200.000 personas de asistencia durante los días de celebración.

El edil ha defendido el modelo de centralización de grandes espectáculos, asegurando que ha permitido "la mayor producción de la historia de la ciudad" y un impacto económico muy positivo para feriantes y hosteleros, con llenos constantes en carpas y atracciones.

Entre las actividades juveniles, ha destacado el primer 'Interpeñas' de la ciudad, que ha duplicado su participación, pasando de 18 a 39 peñas, así como el éxito del formato de "tardeo" juvenil.

Un Corpus "redondo" y de récord

Los tres responsables municipales han coincidido en definir esta edición como un Corpus "redondo", marcado por la gran afluencia de visitantes, la normalidad en el desarrollo de los actos y la recuperación de elementos tradicionales.

Han querido además agradecer el trabajo de todos los profesionales implicados —desde Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Ejército, hasta Protección Civil, floristas, trabajadores municipales, técnicos, hosteleros y organizadores—, así como el comportamiento de vecinos y visitantes. "Si hay un resumen posible, es que Toledo ha vivido un Corpus multitudinario, pero sobre todo seguro", ha concluido la vicealcaldesa.