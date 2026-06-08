Fernández (IU) pide que se depuren responsabilidades por el incendio de la Casa del Corcho en Toledo

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha exigido que "se depuren responsabilidades" por el incendio que arrasó parte de la Casa del Corcho, situada en el parque de la Vega, el pasado 22 de mayo.

Fernández ha cuestionado en una nota de prensa la presencia de los trabajadores implicados en aquel incidente, en un espacio que actualmente está "bajo la responsabilidad de una empresa privada" a la que se adjudicó la remodelación del parque. De ahí que haya exigido al equipo de Gobierno que aclare la situación en la que se encontraban dichos empleados.

"Si el parque de la Vega está en obras a cargo de una empresa privada no entendemos cuál es la razón para que haya operarios municipales vinculados a algún Plan de Empleo trabajando allí, por lo que el equipo de gobierno deberá explicar por qué estaban allí estos trabajadores y qué labores estaban acometiendo", ha señalado el concejal de IU.

Del mismo modo, le ha pedido que aclare la formación que habían recibido estos operarios en materia de riesgos laborales, ya que se encontraban manipulando combustible, y si estaban acompañados o supervisados por algún responsable.

Fernández ha reclamado que se depuren responsabilidades sobre este incendio pero que no sólo se centren en las que pudieron tener directamente estos trabajadores a los que, según ha desvelado, se ha abierto un expediente informativo.

"De momento abren un expediente a los trabajadores apuntándoles como responsables cuando el equipo de Gobierno debería explicar antes qué hacían allí y qué formación se les ha impartido", ha señalado.

En este sentido, ha reprochado "la doble vara de medir" del equipo de Gobierno que ha restado importancia al incendio de la Academia de Infantería provocado por unas prácticas de tiro, calificándolo de "accidente", mientras los dos operarios que se vieron involucrados en el incendio de la Casa del Corcho han sido ya señalados como responsables y se tienen que enfrentar, de momento, a un expediente informativo.

Respuesta de la vicealcaldesa

Cuestionada por este asunto en rueda de prensa, la vicealcaldesa de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha explicado que se ha hecho un informe técnico y que, dado que intervino la Policía Nacional, será este cuerpo el que emita su informe e indique "si ha habido negligencia, falta de diligencia o intencionalidad".

Cañizares ha señalado que habrá que ver si hay alguna responsabilidad personal y que es "bastante precipitado hablar de responsabilidad política", al tiempo que ha remarcado que la Casa de Corcho se puede reconstruir y que eso "es lo que importa".