Barredoras, fregadoras o hidrolimpiadoras a estrenar: Talavera lucirá "más cuidada" con su nueva flota de limpieza

Foto aérea de los nuevos vehículos de limpieza de Talavera de la Reina.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha presentado este lunes la nueva flota del servicio de limpieza viaria, un conjunto de medios "renovados al cien por cien" que, según el equipo de Gobierno, supondrán "un gran cambio en la ciudad" y un salto cualitativo en el mantenimiento de los espacios públicos.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha presentado los nuevos vehículos junto a los concejales de Limpieza, Medio Ambiente y Deportes, y ha destacado que la actuación supone "un salto de calidad sin precedentes" en un servicio clave para la imagen de la ciudad.

Gregorio ha subrayado que la nueva flota entra ya en funcionamiento y forma parte del contrato de limpieza viaria adjudicado a la empresa PreZero, un acuerdo con una duración de diez años y una inversión global de 64,5 millones de euros destinada a la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento urbano.

Visita institucional para conocer la nueva maquinaria.

El alcalde ha recordado además que el anterior contrato no se renovó en la pasada legislatura, lo que, según ha señalado, dejó el servicio en una situación "precaria" por la antigüedad y escasez de maquinaria, pese al esfuerzo de la plantilla durante esos años.

La nueva dotación está compuesta por 32 vehículos y equipos especializados, adquiridos gracias a una inversión de 3,8 millones de euros por parte de la empresa concesionaria.

Maquinaria

Entre los medios incorporados figuran tres barredoras grandes, cuatro barredoras medianas —una de ellas eléctrica—, una barredora sobre camión, una baldeadora, camiones de brigada, vehículos auxiliares eléctricos, recolectores de carga trasera, fregadoras-decapadoras de pavimentos, hidrolimpiadores de agua caliente y equipos específicos para eventos y limpiezas extraordinarias.

Más del 30% de la flota es eléctrica, lo que permitirá reducir emisiones de CO₂, contaminación acústica y consumo energético, reforzando el compromiso medioambiental del servicio.

Digitalización y nuevas instalaciones

El nuevo contrato incorpora también una inversión superior a 200.000 euros en sistemas de gestión digital, que permitirán el control en tiempo real de rutas, incidencias y trabajos realizados.

Esta herramienta, según el Consistorio, mejorará la planificación del servicio y la capacidad de respuesta ante necesidades ciudadanas.

El alcalde saluda a los trabajadores.

Además, se han incluido nuevas instalaciones con oficinas, talleres, lavadero y cocheras modernizadas, dotadas de medidas de eficiencia energética como placas solares, sistemas de ahorro de agua y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Los 365 días del año

El contrato mantiene una plantilla base de 122 trabajadores, con refuerzos en campañas específicas, eventos o periodos de mayor carga de trabajo.

El servicio funcionará las 24 horas del día durante los 365 días del año, con la empresa PreZero al frente, que acumula 26 años de experiencia en la ciudad.

Gregorio ha asegurado que esta renovación supone "un auténtico revulsivo" para Talavera y ha defendido que la ciudad contará a partir de ahora con "los mejores medios materiales de su historia" en limpieza viaria.

"Una Talavera más limpia y sostenible"

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado que la incorporación progresiva de la nueva flota ya está permitiendo mejorar la limpieza de calles, barrios, parques y avenidas.

Moreno ha afirmado que esta actuación responde a un compromiso del equipo de Gobierno y ha subrayado que los nuevos medios "estarán al servicio de todos los talaveranos para mejorar la imagen de la ciudad".

El alcalde ha concluido que esta inversión marca un antes y un después en la limpieza urbana de Talavera y responde al objetivo de construir una ciudad "más limpia, más cuidada y más sostenible".