El Papa sitúa a Toledo en el centro de la fe cristiana a través de San Juan de la Cruz y unos versos que ya cantó Rosalía

Ante un millón de fieles congregados en la madrileña Plaza de Cibeles, el Papa León XIV ha ocupado este domingo parte de su homilía del Corpus Christi en uno de los episodios más duros de la historia espiritual española: el cautiverio de San Juan de la Cruz en el Toledo del siglo XVI.

El Pontífice ha aludido directamente a la prisión conventual en la que el místico carmelita permaneció recluido "en condiciones durísimas", en torno al Corpus Christi de 1578. Un encierro extremo, marcado por la falta de luz, de libros, de tinta y de papel, y por un régimen de pan y agua tras su intento de reforma de la orden.

En ese contexto, ha recordado el Papa, San Juan de la Cruz reconoció "desde la noche de aquella prisión la presencia escondida del Señor", una experiencia que se convertiría en el origen de algunos de los versos más universales de la mística española.

"Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche". Con esta cita del poema Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe, León XIV ha articulado su reflexión sobre una fe que, lejos de depender de las circunstancias, se hace presente precisamente en los momentos de mayor oscuridad.

Los versos elegidos por León XIV, además, llevan instalados varios años en la cultura contemporánea española. Primero fue a través de la reinterpretación del cantaor Enrique Morente, que en los 90 llevó la mística de San Juan de la Cruz al lenguaje del flamenco. Después, en 2017, Rosalía recuperó ese mismo universo simbólico en su álbum Los Ángeles, devolviendo a estos versos una nueva proyección generacional.

Las crónicas históricas sitúan aquel episodio en una celda mínima de Toledo, donde el religioso permaneció aislado durante ocho meses. Allí, según la tradición, San Juan de la Cruz fue componiendo de memoria gran parte de su obra.

En ese silencio forzado, y en paralelo al paso de la vida litúrgica de la ciudad —especialmente visible en fechas del Corpus Christi—, el místico dio forma a una de las cumbres de la poesía espiritual del Siglo de Oro.

El Papa ha utilizado este episodio para subrayar que la fe no puede reducirse a una expresión cultural o heredada, sino que debe vivirse como una experiencia transformadora.

No es folclore

En este sentido, ha insistido en que el Corpus Christi no es una "supervivencia folclórica o un simple adorno estético", sino una manifestación viva de la fe en la presencia del Señor Resucitado.

Asimismo, ha llamado a entender la religiosidad como una "escuela de fe" y no como un "museo del pasado", reclamando a los fieles un compromiso activo en la vida social y en la construcción del bien común.

El Pontífice ha advertido también contra la tentación de una fe "cómoda y privada" y ha defendido una espiritualidad abierta a la transformación personal y social.

Se trata de la segunda referencia directa a Toledo en los dos primeros días de visita del Papa a España. Si en su primer discurso ya había destacado este sábado el papel de la Escuela de Traductores como espacio histórico de encuentro entre culturas y religiones, ahora ha situado el foco en el cautiverio de San Juan de la Cruz como uno de los grandes símbolos de la mística española nacida en la ciudad.