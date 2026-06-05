Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal de Nivel 1 en Méntrida (Toledo)

Un incendio ha sido declarado a las 14.58 horas de la tarde de este viernes en Méntrida (Toledo). El fuego ha sido declarado de Nivel 1 poco después de detectarse.

Este nivel se ha declarado ya que las llamas pueden afectar gravemente a bienes forestales o de forma leve a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Plan Infocam, el incendio ha sido detectado por un particular, que ha avisado inmediatamente del suceso.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de seis medios, de los que dos son aéreos, y 24 personas.

Fuentes del Infocam han informado de que se está regulando el tráfico en la carretera CM-530, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1 y 3, y se pide precaución de los conductores ante la cercanía del fuego.