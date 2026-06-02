Feijóo acompañará a Velázquez en Toledo a la inauguración de la carrera procesional del Corpus Christi

Alberto Núñez Feijóo, flanqueado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en su última visita a la ciudad con motivo de un congreso policial. Javier Longobardo

Alberto Núñez Feijóo acompañará al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y al resto de la corporación municipal en la inauguración del recorrido procesional del Corpus Christi de Toledo en la noche de este miércoles.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el líder nacional del PP acudirá a este acto que sirve de antesala al día más especial para los toledanos en el que también estará presente el presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez.

La inauguración de la carrera procesional está programada a las 22:00 horas y en ella, además de las autoridades, participa uno de los personajes más importantes de la fiesta grande de Toledo, el

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Este hombre, pertrechado con una pértiga cuya altura reproduce la que tiene la Custodia de Arfe, inicia su recorrido en la Catedral y camina por todo el recorrido procesional para cerciorarse de que toldos, adornos y demás elementos están a una altura suficiente como para que no interfieran en el paso de la comitiva religiosa.

Un acto cargado de simbolismo y significado en el que Feijóo se adentrará de la mano del primer edil de Toledo y presidente del PP en la provincia.