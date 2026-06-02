Confirmado: el alcalde pone fecha a la apertura de la "entrada imperial" a Toledo por el parque de la Vega

La apertura del parque de la Vega ya tiene fecha. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que la inauguración de este espacio, tras la reforma integral que se le ha practicado durante los últimos meses, se producirá el 19 de junio.

Durante la visita que ha hecho a los floristas que trabajan en los adornos con los que se engalanará la ciudad para la procesión del Corpus, Velázquez ha asegurado que a esta apertura le seguirán actividades durante todo el fin de semana que ya prepara el ayuntamiento.

"Queremos que sea una gran fiesta de la ciudad de Toledo y una celebración en torno a ese parque tan querido como es La Vega", ha apuntado Velázquez, quien también ha añadido que la idea es que "todos los toledanos tengan la oportunidad de conocer" los nuevos negocios hosteleros que se han adjudicado y que "a partir de ahora serán protagonistas" en este emblemático parque de la ciudad.

De hecho, ha asegurado que esta fecha ya ha sido comunicada a los nuevos adjudicatarios de estos lugares, aunque puede que algunos todavía "no estén funcionando".

Una de las peculiaridades que trae aparejada esta mejora es la posibilidad de que el paseo de Merchán se convierta en peatonal, algo parecido a lo que ocurre muchos fines de semana en el paseo del Prado de Madrid.

De hecho, Velázquez ha sugerido que la idea es que el día de la inauguración el lugar esté totalmente cerrado al tráfico y que esa situación incluso se alargue al fin de semana, por lo que la apertura a los vehículos se llevaría a cabo el domingo por la noche.

Inversión de 2,9 millones de euros

El proyecto global de reforma del parque de la Vega ha contado con un presupuesto de 2,9 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation.

Además del parque, las mejoras han afectado a una superficie total de 57.000 metros cuadrados que también comprende el paseo de Sisebuto, la calle Duque de Lerma y el paseo de Merchán, donde se ha construido esa "entrada imperial", como la denomina Carlos Velázquez dominada por las esculturas de seis reyes que ejercieron su mandato desde la ciudad. Se trata de los visigodos Sisebuto, Wamba y Sisenando, y de los cristianos Alfonso VI, VII y VIII.