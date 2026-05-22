Testigos apuntan al uso de maquinaria a gasolina como posible causa del incendio de la Casa del Corcho en Toledo

Un incendio voraz, advertido a las 12:21 horas de este viernes, ha consumido casi por completo la toledana Casa del Corcho. El emblemático edificio del parque de la Vega encaraba la recta final de una renovación que iba, 15 años después de su cierre, a devolverlo a la vida. Pero el restaurante en el que se iba a convertir tendrá que esperar.

Testigos presenciales han apuntado a la manipulación de maquinaria con gasolina por parte de unos operarios como eventual iniciador de un incendio que ha evolucionado muy rápidamente debido a la hojarasca acumulada y a la vegetación de la zona. Pese a que el corcho es un material altamente resistente al fuego, las llamas han devorado buena parte de la fachada del particular inmueble, con distintos elementos de madera.

"Esperamos que se puedan despejar las dudas", ha comentado el alcalde, que se ha desplazado rápidamente al lugar. Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no descartan ninguna hipótesis.

Desde los "primeros momentos", ha contado Carlos Velázquez a la prensa, se observaron "muchísimas llamas". El fuego ha originado una "columna de humo muy llamativa", una espiral que se ha podido observar desde buena parte del término municipal de la capital de Castilla-La Mancha y que ha sorprendido al regidor en el barrio de Santa Bárbara.

Rumorología

El incendio se ha producido apenas 24 horas después de que se conociese la adjudicación de este local a un hostelero de la ciudad para su explotación como restaurante. El contrato que se debía sellar este viernes, a las 12:00 horas, unos minutos antes del incidente, no se ha llegado a rubricar.

Coincidencias temporales, unidas a la rápida combustión de la Casa del Corcho, que han despertado la rumorología en la ciudad.

La muy reciente resolución del concurso público de los quioscos de la Vega ha abierto la puerta de la intencionalidad o de un eventual ajuste de cuentas por un resultado indeseado, aunque desde los distintos organismos oficiales no se apunta por el momento a ningún indicio en ese sentido.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha informado sobre el suceso en el parque de la Vega. Ángela Pulido Díaz

Una vez se extinga el fuego y se refresque toda la superficie calcinada, una labor en la que una hora después se afanaban los bomberos del cuerpo municipal, se realizará el informe pericial que determinará las causas del suceso.

Un futuro por resolver

En una intervención ante la prensa en el parque de la Vega, el alcalde se ha referido a "las casualidades que tiene la vida". El regidor se ha mostrado "convencido" de que habrá un final feliz que haga olvidar "una mañana triste".

Respecto al futuro del negocio que debía regentar la empresa Authentic Paradise Events SL, Velázquez ha confirmado que "lo arreglaremos", aunque no ha precisado plazos ni fórmula. Además, ha recordado que el nuevo restaurante —como el resto de quioscos que jalonan el remozado parque— no hubiera abierto al público antes del 30 de junio.

En cualquier caso, Velázquez se ha comprometido a la reparación de los estragos que las llamas han provocado. "Este accidente, que hoy lamentamos, no va a impedir que sigamos con los planes de volver a reabrir la Casa de Corcho para que volvamos a disfrutar de un espacio tan singular dentro del corazón del parque de la Vega".

Nuria Molina, arquitecta municipal de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, la arquitecta municipal, Nuria Molina, ha confirmado que el edificio afectado cuenta con un revestimiento de corcho, el material que lo bautiza, y dispone de una estructura interior de ladrillo y "entramados de madera" en la cubierta.

El PSOE pide "máxima transparencia"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo ha lamentado el incendio registrado en la Casa del Corcho y ha pedido "responsabilidad y máxima transparencia para esclarecer lo sucedido con la mayor rapidez posible, así como avanzar en la recuperación de este espacio tan significativo para la ciudad".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, junto a la concejala Laura Villacañas, se han desplazado hasta el Parque de la Vega, donde han podido comprobar el alcance del suceso y hablar con el alcalde personalmente de lo ocurrido. "Lo que ha sucedido hoy en el corazón de la Vega es francamente un hecho muy triste, una imagen muy dura para todos los toledanos y toledanas", ha señalado De la Cruz.