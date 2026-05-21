Es oficial: Primark abrirá su nueva tienda en Talavera de la Reina el próximo 12 de junio

Primark en Talavera de la Reina ya es una realidad. La famosa compañía de moda low cost ha confirmado que abrirá su nueva tienda en la ciudad de la cerámica el próximo viernes 12 de junio.

Con más de 1.200 metros cuadrados, este local ubicado en el Centro Comercial Los Alfares se trata de la primera tienda de Primark en Talavera, la segunda en la provincia de Toledo y la número 68 de la compañía en España. Además, contará con cajas de autopago y cajas tradicionales.

La apertura de la nueva tienda creará nuevos puestos de trabajo en la tienda local. La compañía, que este año cumple su 20º aniversario, ya emplea a más de 10.000 personas en todo el país.

Entrada a una tienda Primark.

"Por fin podemos anunciar la fecha de apertura de nuestra tan esperada tienda de Talavera en el Centro Comercial Los Alfares. Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros clientes y miembros del equipo a nuestra primera tienda en Talavera de la Reina", ha destacado Esther de las Heras, directora de Ventas de Primark Iberia, en nota de prensa.

Por su parte, la directora de Comercialización de Carmila España, Rocío Palmero, ha celebrado la incorporación de la marca, ya que "refuerza el atractivo comercial de Los Alfares y consolida la capacidad del centro para atraer operadores internacionales de primer nivel".

Este segundo establecimiento en la provincia toledana forma parte de plan de expansión en España y Portugal dotado con más de 85 millones de euros.