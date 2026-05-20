Velázquez acusa al Gobierno de Sánchez de engañar a Toledo con el AVE: "Están haciendo perder el tiempo a todos"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha elevado el tono y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "engañar" y "hacer perder el tiempo" a la ciudad con la llegada del AVE tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de aplazar la decisión del paso de la línea por la capital castellanomanchega encargando un nuevo estudio informativo.

Horas después de que se conociera que además el ministerio apostará por la construcción de un ramal provisional entre Bargas y Pantoja que conectará la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla con línea convencional Madrid–Valencia de Alcántara (Cáceres) para que el AVE Madrid-Lisboa quede desencallado, Velázquez ha lamentado que todo se deba a una operación con la que "el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo perder el tiempo a todos".

"Aquí ya no nos engañan. Tenemos muchos ejemplos como el tercer carril o el puente de la A-40 que deberían llevar hechos muchos años y de los que no tenemos noticias", ha remarcado el regidor toledano.

Velázquez ha recordado que hace un año y tres meses quedaron presentadas unas alegaciones que suponían “una alternativa elaborada en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y fruto de un intenso proceso de participación ciudadana”. Sin embargo, ha afeado que ahora el ministerio se haya despachado con "una nota de prensa en la que no viene a decir nada".

"Para este viaje no hacían falta estas alforjas", ha ironizado respecto a las decisiones compartidas por el ministerio que dirige Óscar Puente.

Por todos estos motivos, ha considerado que "como toledano y como alguien que quiere que Toledo sea protagonista en la futura línea Madrid-Lisboa," la "única solución" pasa por "un cambio de Gobierno en el que el PP se tome en serio las infraestructuras". Solo así "Pedro Sánchez dejará de engañar a los toledanos y a los españoles", ha enfatizado.

"Queremos que Toledo sea protagonista, que tenga una alta velocidad que nos una con Lisboa, con Madrid y que también tenga la posibilidad de unirse con el sur de España, con el norte y con el Levante”, ha defendido.

Críticas al ministerio

Velázquez también ha cargado las tintas contra la propuesta 'Toledo Central' que suponía la apuesta principal del ministerio y sobre la que se han sustentado esas alegaciones conjuntas con la Junta de Comunidades.

En este sentido, ha lamentado que la documentación no tenía en cuenta criterios objetivos relacionados con "cuestiones patrimoniales, arqueológicas, medioambientales y de inundabilidad muy importantes" que afectaban al "cono visual, al patrimonio histórico y a la protección arqueológica".

"No era una cuestión de gustar o disgustar, es que no entendíamos que el ministerio presentara una respuesta con tanta problemática" que en cualquier caso "se solventaba con las alegaciones que presentó el ayuntamiento", ha sentenciado.

Diferencias con la Junta

Una interpretación de la decisión tomada por Transporte que difiere del análisis hecho por la Consejería de Fomento, institución con la que el Ayuntamiento ha ido de la mano en todo el proceso de alegaciones.

Al contrario que Velázquez, fuentes del departamento que dirige Nacho Hernando han trasladado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha su satisfacción por una decisión que paraliza 'Toledo Central' que defendía el paso de la vía por la estación de Santa Bárbara y que implicaba un alto impacto visual ante la necesidad de construir un viaducto sobre el río Tajo y un scalextric -como lo ha llamado en varias ocasiones el propio Page- para solventar la salida del trazado de la ciudad.

De esta manera, estas mismas fuentes entienden que esta maniobra se dirige a una solución que se acerca a la propuesta recogida en sus alegaciones, la de la construcción de una segunda estación en el entorno del Polígono industrial denominada 'Toledo Exterior'.