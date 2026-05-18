Toledo amplía la capacidad de la Peraleda a más de 21.000 personas para acoger los conciertos del Corpus

El Ayuntamiento de Toledo ha ampliado el aforo del recinto ferial de La Peraleda para poder acoger a más de 21.000 personas durante los conciertos de la semana grande del Corpus Christi.

En total, entre el 29 de mayo y el 7 de junio, por este punto de la ciudad pasarán más de 50 artistas convirtiéndose en "referente nacional de la música", según ha señalado el concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano.

La programación arrancará el 29 de mayo con la tercera edición de HIT Corpus, que el año pasado llegó a reunir a más de 15.000 asistentes, que incorporará el tardeo desde las 18:00 horas, y que contará con la actuación de Ballesteros, Alvama Ice o Sofía Cristo, tal y como ha confirmado el concejal en una rueda de prensa junto a Marco Givica, director general de SYS Producciones y Curro García, coordinador regional de Los40 Castilla-La Mancha.

El sábado 30 de mayo, se celebrará el Festival Rock Corpus, con la actuación gratuita de Mago de Oz, acompañados por Zenobia & Debler; y el domingo 31 de mayo, la programación continuará con el mejor humor con ‘Mentes peligrosas’ con Eva Hache, Ana Morgade, David Cepo y Álex Clavero.

Ya el miércoles 3 de junio llegará Los 40 Pop Corpus Toledo, con un “completo cartel gratuito” que traerá a la ciudad las actuaciones de Nil Moliner, Ruslana, Samurai o Enol entre otros. El jueves 4 de junio será el turno de la Orquesta Panorama que el año pasado llenó el recinto con un gran espectáculo, según ha recordado el concejal.

De cara al fin de semana, llegará uno de los conciertos más esperados del Corpus. El viernes 5 de junio, Dani Martín traerá hasta Toledo una de las giras más importantes del país, y el evento está muy cerca del sold out con más de 18.000 entradas vendidas.

El sábado 6 de junio será el turno de Hijos de la Ruina, uno de los mayores fenómenos musicales del panorama urbano nacional y la programación musical de La Peraleda se cerrará el domingo 7 de junio con Radiolé Corpus, “una apuesta lanzada hace tres años por el Gobierno Municipal”, ha recordado el concejal y que traerá las actuaciones de Raya Real, La Década Prodigiosa o Tamara, entre otros.

Conciertos en el Casco

Además, García-Toledano ha asegurado que “este año reforzamos la programación de la Plaza del Ayuntamiento” con las actuaciones de Mosquera Celtic Band, la Peña Flamenca El Quejío, Cómplices o Candela y Son y la recuperación de la orquesta de Zocodover el miércoles 3 de junio.

El concejal ha apuntado que se trata de "una programación, pensada para todos los públicos y para todos los gustos musicales" dedicada a "vivir un Corpus histórico".

Por otra parte, el concejal ha destacado que el Concurso de Peñas se ha consolidado en las fiestas del Corpus, buscando “fomentar la participación activa y la implicación de los jóvenes en la Semana Grande de la ciudad”, y que ya tiene una treintena de peñas inscritas.

Así, ha señalado que este año como novedad se celebrará el Interpeñas Weekend, que comenzará el 29 de mayo en La Peraleda con ‘El Gran Reto’, una competición inspirada en el Grand Prix que incluye pruebas físicas y de habilidad.

Posteriormente se celebrará el concurso de camisetas y peñas y el sábado 30 de mayo se celebrará el Tardeo de las Peñas y el domingo, el fin de semana concluirá con un torneo mixto de fútbol 7 en la Escuela Central de Educación Física.

Por último, el concejal ha recordado que las ocho carpas de La Peraleda contarán con programación propia y harán disfrutar a los asistentes. También ha avanzado que este año habrá dos atracciones más en la feria, que el domingo 31 de mayo celebrará el Día Sin Ruido y el martes 2 de junio, el Día del Niño con precios reducidos.