El Rey Felipe VI presidirá el próximo 27 de mayo en Toledo la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el resto de regidores de ciudades Patrimonio de la Humanidad han mantenido este lunes un encuentro en el Palacio de El Pardo de Madrid con el Rey Felipe VI. Una cita tras la que ha confirmado que el monarca estará presente en Toledo el 27 de mayo para presidir la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

"Nos hemos emplazado a vernos el próximo miércoles en el Teatro de Rojas, en un año en el que el espacio cumple 450 años y coincide con el 40 aniversario de la Declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad", ha expresado el alcalde.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, dicho acto estaba previsto el 20 de enero, pero fue suspendido debido al trágico accidente de tren ocurrido un día antes en Adamuz (Córdoba).

Encuentro con el Rey

Velázquez también ha agradecido la "deferencia, cercanía y trato" que ha brindado el Rey a los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad durante el encuentro.

"Ha sido una cita muy importante, en la que hemos hablado de los asuntos y los retos que nos ocupan a las ciudades con patrimonio", ha afirmado.

En concreto, han abordado asuntos como "la mejora de la movilidad, cómo mantener nuestros cascos históricos vivos y cómo contribuir a una mejor cogobernanza para gestionar de la mejor manera la protección y preservación de nuestro patrimonio".

Recepción en el Pardo. Foto: Ayuntamiento de Toledo.

Lazos con la Corona

Durante la recepción, los regidores han agradecido el apoyo de la Corona al esfuerzo colectivo del grupo en la preservación y difusión del Patrimonio.

El presidente del grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha enumerado los próximos eventos programados, con una referencia especial al Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Cáceres, en marzo de 2027.

"España tiene aquí una oportunidad única para ejercer un liderazgo cultural y técnico en Iberoamérica que complemente los vínculos que Vuestra Majestad cultiva con tanto empeño y tanto afecto en aquella región del mundo", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado las conmemoraciones de aniversario de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad que se celebrarán en próximos momentos en varias ciudades del grupo.

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública. Su finalidad es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias y afrontando problemáticas comunes.