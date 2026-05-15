Toledo prepara un Corpus "excepcional" con más de 6.000 elementos decorativos y con novedades en su procesión

La ciudad de Toledo ya calienta motores para vivir un Corpus Christi 2026 marcado por dos grandes efemérides como es el VIII Centenario de la Catedral Primada y el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario. Una edición que el alcalde, Carlos Velázquez, ha definido como "excepcional", una programación reforzada y más de 6.000 elementos decorativos.

La principal novedad anunciada durante la presentación oficial, celebrada en la Puerta de Reyes de la Catedral Primada, ha sido el nombramiento de monseñor Alejandro Arellano como pregonero del Corpus Christi 2026. Natural de Olías del Rey y actual decano del Tribunal de la Rota Romana en el Vaticano, será además el enviado especial de la Santa Sede para la procesión extraordinaria de la Virgen del Sagrario prevista para el próximo 30 de mayo.

El presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, ha destacado las cifras que volverán a convertir a Toledo en un gran escenario monumental durante su Semana Grande. El recorrido procesional contará este año con más de 6.000 elementos decorativos distribuidos a lo largo de 1.700 metros lineales.

Presentación Corpus a las puertas de la Catedral de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Entre las principales novedades ornamentales destacan diez grandes reposteros con la imagen de la Custodia de Toledo, cincuenta nuevas balconeras, nuevos faroles artesanales y reproducciones de las obras de Tomás Peces financiadas por la Diputación Provincial de Toledo. Además, más de 70 floristas llegados de toda España participarán en la decoración floral del recorrido procesional.

Patios toledanos

Otra de las grandes apuestas de esta edición será la programación musical. El Ayuntamiento ha avanzado actuaciones de artistas como Dani Martín, Hijos de la Ruina, Alabama ICE y la Orquesta Panorama, además de la participación de varias bandas de música provinciales durante la víspera del Corpus.

El tradicional Certamen de Patios también crecerá este año con la participación de 46 patios toledanos y una novedad especial: el hermanamiento entre la Asociación de Patios de Toledo y la Asociación de Patios de Córdoba, reforzando así el intercambio cultural entre ambas ciudades patrimoniales.

Presentación Corpus. Ayuntamiento de Toledo

En el ámbito organizativo, el Consistorio mantendrá iniciativas de accesibilidad como la Feria sin Ruido y el Family Day. Además, la venta de las 2.500 sillas para presenciar la procesión comenzará el próximo 26 de mayo tanto de forma online como presencial en el quiosco de Zocodover.

Durante la presentación, Velázquez ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones implicadas en la organización de la celebración, desde la Junta Pro Corpus y el Cabildo Catedralicio hasta Policía Local, trabajadores municipales, floristas, artesanos y vecinos del Casco Histórico.

"El Corpus es cuando Toledo más brilla y cuando más orgullosos nos sentimos de nuestra ciudad", ha asegurado el alcalde, quien ha invitado a toledanos y visitantes a disfrutar de "una auténtica maravilla que hace que Toledo siga brillando más que el sol".