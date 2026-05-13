Confirmado: la orquesta Panorama actuará gratis en la plaza de toros de Los Yébenes (Toledo) en el mes de junio

Panorama repetirá en Castilla-La Mancha en el mes de junio. La que está considerada mejor orquesta de España actuará en el municipio toledano de Los Yébenes y la entrada al espectáculo será gratuita.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha de fuentes municipales que han confirmado que la fecha elegida para la actuación es el 19 de junio en la plaza de toros del municipio.

Con más de 30 años de trayectoria, la orquesta Panorama la componen 22 artistas sobre el escenario entre músicos, cantantes y acróbatas que ofrecen un show completo de más de tres horas de música en directo en las que interpretan tanto los hits del momento como grandes temas clásicos.

Todo ello sobre un imponente escenario móvil que alcanza los 30 metros y que está equipado con 350 cabezas móviles robóticas, de más de 400 metros cuadrados de pantallas LED y una potencia sonora que alcanza los 120.000 vatios.