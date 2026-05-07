Vox propondrá a la Junta Electoral dos nuevos ediles en Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) tras las dimisiones

Vox ha informado de que los dos concejales de su partido que han presentado su dimisión en Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) serán sustituidos por otros dos ediles, cuyas acreditaciones serán entregadas el próximo lunes a la Junta Electoral.

Así lo han expresado desde el partido después de que este jueves hayan renunciado los dos concejales durante el pleno extraordinario convocado, alegando motivos personales.

"Su incorporación se producirá en el momento en el que el organismo electoral apruebe la propuesta para dar continuidad a todos los proyectos que Vox ha iniciado en el municipio, con el inalterable compromiso de servicio público", ha indicado.

El alcalde, Ángel Farao, ha agradecido a los dos concejales salientes su "dedicación" y ha recordado algunos de los logros municipales del equipo de Gobierno como la ampliación y remodelación de las obras del cementerio municipal; la reactivación del funcionamiento del depósito de agua; la rehabilitación del hogar del pensionista; la recuperación de la zona histórica de Los Caños; la mejora de las instalaciones del salón multiuso; o la reforma de la piscina municipal.

Asimismo, ha destacado las actuaciones en la residencia de mayores, donde se ha incorporado un nuevo generador de electricidad y un depósito de agua para garantizar el bienestar de los mayores ante cualquier incidente.

"Con la próxima incorporación de los dos nuevos ediles, Vox confirma su compromiso con el municipio y la estabilidad del Gobierno municipal para continuar trabajando con responsabilidad y atender las necesidades de sus vecinos", ha asegurado el regidor.

Dimisión en bloque

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PSOE del municipio denunció la situación del Ayuntamiento, lamentando que "todo el equipo de Gobierno haya dimitido en bloque dejando solo a su alcalde".

Farao se convirtió en alcalde de este pueblo de 400 habitantes en noviembre de 2023 al triunfar la moción de censura que impulsó contra el socialista Ángel de Bodas, primer edil durante dos décadas, con el apoyo de un exconcejal de Izquierda Unida.

Asimismo, los socialistas solicitaron la dimisión del alcalde, acusándolo de "dejar de estar presente de forma habitual en el pueblo y no impulsar iniciativas o programas para mejorar los servicios y el mantenimiento de la localidad".