Temor vecinal en el toledano barrio de Santa Bárbara por un posible narcopiso "oculto" cerca del Hospital Provincial

El edificio presenta signos evidentes de okupación, sin ventanas y con un aspecto de total abandono. Ángela Pulido Díaz

El barrio de Santa Bárbara, en Toledo, está en alerta. Los vecinos de varias viviendas de la zona trasera del Hospital Provincial, en el entorno de la "escondida" subida del Hospital, denuncian la situación de una vivienda okupada que sospechan funciona como punto de venta y consumo de drogas.

El inmueble, sin ventanas y con suciedad en la parcela aledaña, se ubica en una zona alta y de difícil acceso pero relativamente cerca del céntrico paseo de la Rosa y la estación de tren.

La Policía Nacional ha confirmado a este medio la apertura de una investigación para esclarecer la actividad en el edificio. La voz de alarma saltó el pasado 1 de mayo a través de la aplicación Alertcops, donde los vecinos trasladaron su "sensación de inseguridad".

El inmueble se ubica a escasos metros de varios bloques residenciales, en un punto escondido del barrio pero próximo al paseo de la Rosa y la estación de tren. Ángela Pulido Díaz

Un chico con GPS y otro que "me pidió dinero"

La ubicación de la casa, tras una empinada cuesta y en una calle sin salida, la convierte en un lugar discreto "ideal para delinquir", denuncia una vecina. "Últimamente no te puedes ni imaginar el trasiego de gente que sube, intuimos que para ir a comprar. Muchísimo, muchísimo", relata a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

A pesar de no haber presenciado los trapicheos, los residentes alertan sobre el perfil de quienes frecuentan la zona. "Yo no he visto comprar directamente, pero ves el tipo de gente que pasa por allí y tienen aspecto de eso. El otro día había un chaval que estaba buscando en el móvil a ver cómo llegaba a la casa y otro me pidió dinero", explica esta mujer.

Un operario de desinsectación que operaba en la zona a principios de semana también dio la voz de alerta. "Nos comentó que menuda había aquí liada, que no paraban de llegar transeúntes", destaca.

Ocupación y convivencia

La vivienda está habitada por una pareja de entre 40 y 50 años, explican los vecinos del entorno. Algunos sitúan su llegada hace un año, mientras que trabajadores del hospital reducen el tiempo a unos meses. Aunque no han increpado directamente a los vecinos, sí describen episodios "de tensión incómoda".

"Dan voces, pero no han atacado a nadie", comenta otro vecino, precisando que las trifulcas suelen ser "entre ellos".

"La situación es sospechosa total. No puedo afirmar que estén vendiendo drogas porque no lo he visto, pero hay un movimiento raro y han elegido el sitio ideal si es que lo están haciendo, porque puedes acceder andando, subiendo por las escaleritas y no llega casi nadie porque está muy escondido", sentencia la mujer.

El presidente de la asociación vecinal 'Alcántara', Luis Martín, se ha ofrecido a colaborar con las autoridades y ayudar a los afectados, quienes tienen previsto presentar una denuncia formal en comisaría de forma anónima por temor a represalias. "Nos da miedo", aseguran.

La respuesta municipal

José Vicente García-Toledano, concejal del distrito y vecino del barrio, asegura que tanto Policía Nacional como Local están "vigilantes" en los puntos conflictivos. El edil subraya el compromiso municipal por un entorno "libre y tranquilo", recordando la activación de la unidad canina para la detección de menudeo en la ciudad.

García-Toledano sostiene que la seguridad en Santa Bárbara "es buena" y define sucesos delictivos anteriores como hechos "aislados". No obstante, insta a la ciudadanía a "denunciar ante la policía si cree que puede haber alguna actividad ilícita, para que puedan intervenir".