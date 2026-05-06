La exposición 'Primada' de la Catedral de Toledo espera superar "con creces" el medio millón de visitas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, acompañado del deán de la Catedral, José Pedro González; y la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, presentan la exposición. JCCM

La Catedral Primada de Toledo albergará del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026 la exposición Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo, una ambiciosa muestra con la que se conmemoran los 800 años del templo y que reunirá alrededor de 330 obras de gran valor histórico y artístico.

La exposición ha sido presentada este miércoles por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, acompañado por responsables del cabildo catedralicio, y contará con piezas de distintas épocas, estilos y formatos, de las cuales aproximadamente la mitad nunca se han mostrado al público.

Entre las obras destacan trabajos de maestros como Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán o Alonso Cano, junto a creaciones de artistas internacionales como Giovanni Bellini o Luca Giordano.

Aunque la mayoría de piezas pertenecen a la propia Catedral, la muestra incorpora también fondos procedentes de más de una treintena de instituciones y colecciones externas.

Gran expectación

El consejero ha subrayado que la exposición es el resultado de un "esfuerzo colectivo" que ha implicado a cerca de 300 profesionales, entre comisarios, investigadores, restauradores y técnicos, lo que la convierte en una de las muestras culturales más relevantes organizadas en Castilla-La Mancha.

El proyecto con un presupuesto superior a los 2,2 millones de euros, se articula en dos grandes bloques históricos que recorren la evolución de la Catedral desde el siglo XIII hasta el XVIII, poniendo el foco tanto en su construcción y esplendor artístico como en el papel de los arzobispos, el mecenazgo y la dimensión espiritual del templo.

Además, se han restaurado más de un centenar de obras para la ocasión y se ha editado un catálogo académico de gran formato, con 1.300 páginas y 31 estudios, elaborado por cerca de un centenar de especialistas internacionales.

Según los organizadores, la exposición aspira a superar "con creces" el medio millón de visitantes, impulsada también por la posibilidad de acceder a espacios habitualmente no abiertos al público dentro del templo, lo que refuerza su carácter excepcional.