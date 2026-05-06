Educación confirma que el viernes 5 de junio será el segundo festivo local del curso escolar en Toledo por el Corpus

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha afirmado que su departamento ratificará de forma automática que el día 5 de junio sea jornada no lectiva en la ciudad de Toledo, como segundo festivo local, tras ser aprobado este martes por el Consejo Escolar de la ciudad.

Así lo ha expresado el consejero a preguntas de los medios en la rueda de prensa para presentar la exposición 'Primada. VIII Centenario Catedral de Toledo'.

"En el día de hoy lo recibiremos y no hay ningún tipo de problema en asumirlo", ha afirmado Pastor. El consejero ha aclarado que el Ayuntamiento de Toledo, como presidente del Consejo Escolar de la localidad, estableció únicamente uno de los dos días no lectivos que corresponden a festivos locales.

Por tanto, en aplicación de la norma, la Consejería estableció el 17 de junio como este segundo día no lectivo, dentro de las dos festividades locales de Toledo.

Después de que los sindicatos se hayan puesto en contacto con la Consejería de Educación, el departamento que dirige Amador Pastor les trasladó que no había "ningún tipo de problema" en asumir este cambio, "si el Consejo Escolar de localidad hacía una corrección y una rectificación".

"Tuvimos a bien aceptarlo desde la Consejería, si esto se producía", ha remarcado Amador Pastor.

Con todo, el consejero de Educación ha aclarado que la fijación de los días no lectivos tuvo lugar en el Consejo Escolar de Toledo el pasado octubre. Fue en esa cita donde se produjo el «error» de incluir solo uno de los días, una situación que la Consejería ya advirtió entonces.