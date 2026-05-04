La Basílica del Prado, los Canónigos y el Alfar: las obras compartidas de la Diputación y el Ayuntamiento de Talavera

Gregorio y Cedillo han mantenido un encuentro en la sede de la Diputación provincial.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, para repasar los principales proyectos que ambas administraciones comparten como las obras de la Basílica del Prado, la Casa de los Canónigos o el edificio del Alfar de la Purísima.

En el encuentro han participado también los vicepresidentes de la Diputación, Jesús Guerrero y Joaquín Romera, así como el concejal de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras Públicas del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Benedicto García, en una cita que ha servido para poner en común "prioridades, coordinar actuaciones y consolidar el respaldo firme de la institución provincial al Ayuntamiento".

Este encuentro se produce tras las recientes críticas del PSOE en la Diputación, encabezadas por su portavoz Tita García, quien fuera hasta 2023 alcaldesa de la ciudad. García ha denunciado que la Diputación redobla esfuerzos con el Ayuntamiento de Toledo liderado por Carlos Velázquez, mientras no hace lo mismo con Talavera o lo hace en detrimento de los pueblos.

Entre las medidas cuestionadas por los socialistas figuran la compra de la antigua escuela de enfermería de Toledo por dos millones de euros para una futura residencia universitaria o el proyecto 'Toledo Emerge' con los Alamillos del Tránsito para habitaciones compartidas de cohousing, cuya obra abonarán la Diputación y el Consorcio y no el consistorio toledano.

Durante la reunión, la presidenta ha trasladado el compromiso decidido de la Diputación de Toledo con el presente y el futuro de Talavera, destacando que la institución "está destinando recursos, esfuerzo y planificación en proyectos reales que mejoran la vida de los ciudadanos".

Más de un millón de euros en obras

En este sentido, se ha hecho balance de actuaciones ya en marcha, entre las que destaca la restauración del interior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Se trata de una actuación "estratégica" en la que la Diputación ha invertido 500.000 euros, lo que supone cerca del 85% del presupuesto total, permitiendo recuperar el retablo mayor, pinturas y elementos estructurales de este Bien de Interés Cultural (BIC).

En materia patrimonial, ambas administraciones han valorado la rehabilitación de la Casa de los Canónigos, donde la Diputación ha destinado otros 500.000 euros para la recuperación integral del inmueble, permitiendo consolidar estructuras y restaurar elementos originales para futuros usos culturales.

De cara a este año 2026, la Diputación destaca el compromiso de rehabilitación del Edificio del Alfar de la Purísima por un importe de 250.000 euros, con el que el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica verá restaurado su techo y corregidas sus patologías estructurales.

Por otro lado, en el ámbito deportivo se está estudiando la mejora de las infraestructuras existentes, tanto en deportes acuáticos como en pista, junto al impulso de convenios formativos para jóvenes.

También se ha destacado la voluntad de colaboración "activa" en las actuaciones necesarias en la muralla de Talavera, cuya finalización está prevista para la primavera del próximo año.

"Talavera es una prioridad para la Diputación"

La presidenta Cedillo ha subrayado que "Talavera es una prioridad para su equipo de Gobierno, demostrándolo con inversiones reales y huyendo de lo que ha calificado como polémicas o cortinas de humo".

Por su parte, el alcalde ha agradecido "la disposición de la Diputación para trabajar bajo los principios de diálogo y lealtad institucional".