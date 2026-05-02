Luto en Toledo por la muerte de la investigadora Susana Cortés tras sufrir un grave accidente doméstico

Toledo despide con profundo pesar a Susana Cortés Hernández, histórica trabajadora del Museo de Santa Cruz, destacada investigadora del patrimonio textil y actual vicepresidenta de la asociación Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!, fallecida este viernes a los 76 años tras las graves lesiones sufridas en un accidente doméstico.

Su fallecimiento ha causado una honda conmoción en el ámbito cultural de la ciudad, donde era una figura ampliamente respetada y muy querida por su dedicación durante décadas a la conservación, estudio y difusión del patrimonio histórico toledano. Desde la asociación Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!, de cuya Junta Rectora formaba parte, han trasladado a través de redes sociales su más sentido pésame a su marido, José Manuel, así como al resto de sus familiares y allegados, al tiempo que han pedido un recuerdo emocionado para ella.

El traslado al tanatorio de Toledo tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas, donde permanecerá en la sala 1 hasta mañana domingo. El funeral por su alma se celebrará a las 11.30 horas y, posteriormente, a las 12.30 horas, está prevista la cremación de sus restos mortales.

Susana dedicó toda su trayectoria profesional al Museo de Santa Cruz, institución en la que trabajó hasta su jubilación como conservadora y responsable de la gestión de importantes fondos patrimoniales. Su conocimiento del museo y de sus colecciones la convirtió en una referencia para investigadores, especialistas y amantes del arte, gracias también a su compromiso con la preservación del legado histórico de Toledo.

Referente en textiles y tapices flamencos

Fue una reconocida experta en textiles y tapices flamencos de los siglos XV al XVII en Toledo, línea de investigación sobre la que desarrolló su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid en 1992. Entre sus publicaciones más destacadas figuran Museo de Santa Cruz. Catálogo de Tapices (Ministerio de Cultura, 1982) y Los textiles de la Catedral de Toledo (Editorial Antonio Pareja, 2015), obra que reúne gran parte de sus investigaciones sobre este valioso patrimonio.

Además, colaboró a lo largo de su carrera en numerosas revistas especializadas, artículos y catálogos científicos. Más allá de su trayectoria profesional, quienes la conocieron resaltan su cercanía, generosidad y amor por Toledo, valores que la convirtieron en una persona muy apreciada en la ciudad.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos unimos al dolor de familiares y amigos por la pérdida de una vecina querida y memorable, cuya huella quedará para siempre en la memoria cultural de Toledo.