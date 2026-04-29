Piden no consumir el agua del grifo de un pueblo de Toledo por la turbidez que ha provocado una tormenta

El Ayuntamiento de Madridejos (Toledo) ha emitido un bando municipal en el que recomienda a la población no consumir agua del grifo para beber ni para la elaboración de alimentos por un "incremento en los niveles de turbidez" provocado por una tormenta que descargó en el municipio este martes.

En el escrito, firmado por el alcalde Francisco López-Arenas, apunta que esta anomalía en la red ha sido detectada por la empresa concesionaria del servicio, Gestagua.

Más allá de esta recomendación, el Consistorio apunta que el agua se puede seguir consumiendo con total normalidad para otros usos como limpieza del hogar o higiene personal.

Igualmente, añaden que desde la empresa están trabajando para que "el suministro recupere su normalidad a la mayor brevedad posible" y que una vez se verifique que los valores vuelvan a ser los habituales, emitirán un nuevo bando para avisar de "la plena aptitud del agua para todos los usos".

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recabados por Efe, este martes cayeron en Madridejos (Toledo) unos 25,8 litros por metro cuadrado, en una tormenta que descargó entre las 19:00 y las 20:00 horas.