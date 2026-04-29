Olías del Rey impulsa el mayor plan de inversiones de su historia con más de 3,2 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) ha presentado su Plan Municipal de Inversiones para 2026, dotado con más de 3,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior y el mayor esfuerzo inversor realizado en el municipio en un solo año.

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha destacado el carácter estratégico del plan, subrayando que se trata de “un plan ambicioso, realista y profundamente transformador para nuestro municipio”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Navas ha puesto en valor el crecimiento de la inversión y la gestión económica del equipo de Gobierno: “Las inversiones aumentan respecto al año anterior, superando los 3 millones de euros, lo que convierte este plan en el mayor esfuerzo inversor realizado en la historia de Olías del Rey en un solo ejercicio”.

Asimismo, ha señalado que este incremento es fruto de la planificación y la captación de recursos externos: “Es el resultado de una gestión responsable, de una planificación rigurosa y de la capacidad de este equipo de Gobierno para captar financiación externa, y todo ello sin subir impuestos a nuestros vecinos y vecinas”.

Movilidad y transformación urbana

El eje principal del plan es el de movilidad urbana, que concentra más de 1,2 millones de euros en actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del espacio público.

Entre las principales intervenciones destaca la transformación integral del entorno de la plaza de la Constitución, con una inversión cercana al millón de euros. Este proyecto incluirá la creación de espacios peatonales, la renovación de servicios públicos, nueva iluminación eficiente y sostenible y la eliminación del cableado aéreo, con el fin de potenciar el patrimonio arquitectónico de esta emblemática plaza, centro de encuentro de los vecinos y vecinas del municipio.

También se actuará en la plaza de las Monjas, en accesos estratégicos del municipio y en la pasarela peatonal sobre la A-42, reforzando la conectividad entre zonas.

En palabras de la alcaldesa, “este plan refleja claramente hacia dónde queremos ir: un Olías más accesible, más moderno y pensado para las personas”.

Inversiones

El Plan Municipal de Inversiones 2026 incluye actuaciones en múltiples ámbitos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por ejemplo, recoge cerca de 500.000 euros destinados a la mejora de viales, asfaltado y acerado, con actuaciones en urbanizaciones y accesos principales; más de 236.000 euros en medio ambiente, zonas verdes y caminos, con nuevos puntos limpios, rutas verdes y mejora de parques infantiles; 335.000 euros para la renovación del alumbrado público, con tecnología LED y criterios de eficiencia energética; y más de 600.000 en la mejora de la red de colectores, con intervenciones en distintas calles del municipio.

En este plan también se reservan 200.000 euros para instalaciones deportivas, 27.000 euros para el impulso cultural a través del proyecto ‘Cultoolías’ y 85.000 euros en el plan de seguridad, incluyendo un nuevo vehículo y el refuerzo de la Policía Local.

“Estamos hablando de un plan integral, que llega a todas las zonas del municipio y que responde a necesidades reales”, ha afirmado Navas.

Sin subida de impuestos

La alcaldesa ha remarcado que todo el plan se ejecutará sin incremento de la presión fiscal: "Todo este esfuerzo inversor es posible sin subir impuestos ni tasas. Esto demuestra que es posible avanzar, mejorar servicios e impulsar grandes proyectos desde la responsabilidad".

Finalmente, ha reivindicado el modelo de gestión del equipo de Gobierno para señalar que este plan "no es solo una hoja de ruta económica, sino un compromiso con el presente y, sobre todo, con el futuro de Olías del Rey".