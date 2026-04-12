Estos son los 153 pueblos de Toledo que han mejorado su gestión del agua con tecnología gracias a la Diputación

Hasta 153 pueblos de la provincia de Toledo están implantando soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la gestión del agua gracias a un proyecto de modernización del ciclo urbano del agua que está desarrollando la Diputación de Toledo con la financiación obtenida a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.



El presupuesto total supera los 9,5 millones de euros, incluyendo dos millones de euros por parte de la institución provincial y 7,56 millones subvencionados por el Gobierno de España, según han informado este domingo en una nota de prensa.

La iniciativa se extiende en su mayoría en localidades de menos de 5.000 vecinos, el plazo de ejecución finaliza el 1 de junio y se ha dividido en dos zonas de actuación. La zona este alcanza un nivel de ejecución del 99 %, mientras que la zona oeste se sitúa en el 88 %, lo que "refleja el avanzado estado de implantación de las actuaciones", ha recalcado la Diputación de Toledo.

Entre las principales actuaciones de este plan destacan:

Instalación de 260 contadores inteligentes en depósitos.

en depósitos. Instalación de 258 sensores multiparamétricos para el control continuo de la calidad del agua.

para el control continuo de la calidad del agua. Instalación de 153 hidrantes inteligentes con sistemas de detección de fugas .

. Desarrollo de una plataforma digital para la monitorización y control del agua.

Todas estas medidas permiten un mayor conocimiento del funcionamiento de las redes, una respuesta más rápida ante incidencias y una gestión más eficiente y sostenible del recurso.

Municipios beneficiados

Los municipios que se beneficiarán de las inversiones asociadas a los fondos europeos provenientes del PERTE del ciclo del agua son: Ajofrín, Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Alcabón, Alcañizo, Alcaudete de la Jara, Alcolea de Tajo, Aldeanueva de San Bartolomé, Almendral de la Cañada, Almonacid de Toledo, Almorox, Añover de Tajo, Arcicóllar, Argés, Barcience, Bargas, Belvís de la Jara, Borox, Burguillos de Toledo, Burujón, Cabañas de la Sagra, Cabañas de Yepes, Calera y Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa, Camarena, Camarenilla, El Campillo de la Jara, Cardiel de los Montes, Carmena, El Carpio de Tajo, Carranque, Carriches, El Casar de Escalona, Casarrubios del Monte, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Cedillo del Condado, Cobeja, Cobisa, Consuegra, Cuerva, Chozas de Canales, Domingo Pérez, Dosbarrios, Escalona, Escalonilla, Espinoso del Rey, Esquivias, Fuensalida, Gamonal, Gálvez, Garciotum, Gerindote, Guadamur, La Guardia, Las Herencias, Herreruela, Hinojosa de San Vicente, Huecas, Huerta de Valdecarábanos, La Iglesuela del Tiétar, Lagartera, Layos, Lillo, Lominchar, Madridejos, Magán, Bernuy, Malpica de Tajo, Maqueda, Marjaliza, Marrupe, Mascaraque, Méntrida, Mocejón, Mohedas de la Jara, Montearagón, Mora, Nambroca, Navahermosa, Navalcán, Navalmoralejo, Los Navalucillos, Navamorcuende, Noblejas, Noez, Nombela, Novés, Numancia de la Sagra, Nuño Gómez, Ocaña, Olías del Rey, Ontígola, Oropesa, Otero, Palomeque, Parrillas, Pelahustán, Polán, Portillo de Toledo, La Puebla de Almoradiel, La Puebla de Montalbán, El Puente del Arzobispo, Pulgar, Quero, Quintanar de la Orden, Quismondo, El Real de San Vicente, Retamoso de la Jara, Rielves, El Romeral, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Pusa, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz del Retamar, Sartajada, Sevilleja de la Jara, Sonseca, Talavera de la Reina, Tembleque, El Toboso, Torralba de Oropesa, Torrecilla de la Jara, La Torre de Esteban Hambrán, Torrico, Torrijos, Totanés, Turleque, Urda, Valdeverdeja, Velada, Las Ventas de Retamosa, Las Ventas de San Julián, Villacañas, La Villa de don Fadrique, Villafranca de los Caballeros, Villamiel de Toledo, Villaminaya, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villasequilla, Villatobas, El Viso de San Juan, Yeles, Yepes y Yuncos.