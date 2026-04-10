A juicio por saquear 31.555 euros de la cuenta del colegio Infantes de Toledo para invertir en criptomonedas

El Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, considerado el más antiguo de España, fue víctima de un presunto fraude de más de 31.000 euros que acabó invertido en criptomonedas.

Tal y como ha informado Efe, la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes a tres personas —una mujer y dos hombres— acusadas de transferirse 31.555 euros desde la cuenta bancaria del centro educativo religioso, ubicado en la avenida de Europa de la capital regional y con más de 1.500 alumnos.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a noviembre de 2020, cuando los acusados se hicieron con las claves bancarias del colegio concertado, dependiente del Arzobispado de Toledo, y realizaron tres transferencias no consentidas por importe de 13.970, 13.599 y 3.985 euros.

Dinero recuperado

El dinero fue restituido por la entidad bancaria en marzo de 2021, si bien la Fiscalía considera que los implicados incurrieron en un delito de blanqueo de capitales.

Para los dos acusados que recibieron mayor cantidad, el fiscal sostiene que actuaron "con afán de lucro" al invertir el dinero en criptomonedas, por lo que solicita para cada uno dos años de prisión y una multa de 40.500 euros.

En el caso del tercer acusado, que se transfirió una cantidad menor, el Ministerio Público señala que retiró el dinero en efectivo en varias operaciones. Para él pide una pena de nueve meses de prisión y una multa de 11.955 euros.

Además, la Fiscalía interesa la reserva de acciones civiles a favor de la entidad bancaria por los fondos que fueron reintegrados a la cuenta del colegio.