Mascletá de 50 kilos de pólvora este sábado en Toledo: aconsejan cerrar ventanas, usar tapones y supervisar a niños

Toledo se convierte este fin de semana en una embajada de las Hogueras de San Juan de Alicante. Un hermanamiento histórico que traerá por primera vez, en formato "gigante", el estruendo de una 'Mascletá' de 50 kilos pólvora en la gran explanada junto a la estación de autobuses y el Hotel Mayoral.

Aunque muchos hablen de esta cita como "la primera mascletá de la historia", Toledo ya sabe lo que es temblar con los petardos. Durante las fiestas de la Virgen del Sagrario de 2010, el estruendo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento fue tal que la cabeza de un ángel de granito de la Puerta de los Reyes de la Catedral se desprendió y cayó al suelo desde cinco metros de altura.

Afortunadamente, este sábado 11 de abril los toledanos y los más de 2.000 alicantinos desplazados en la capital regional podrán disfrutar de la 'Mascletá' en un campo abierto para evitar sustos y que el patrimonio no corra peligro.

Explanada frente al Hotel Mayoral donde tendrá lugar la 'Mascletá'. Maps

El estruendo comenzará puntualmente a las 14:00 horas, así que lo más inteligente es bajar a pie por las escaleras mecánicas de Safont y si vas en coche, evitar la avenida de Castilla-La Mancha porque habrá restricciones de tráfico.

Durante todo el fin de semana, Toledo acogerá los elementos principales de las Hogueras de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional: la pólvora, el fuego, la indumentaria, la música y el arte efímero.

El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, junto al presidente de la Federación de las Hogueras de San Juan, David Olivares, y la bellea del foc, Adriana Vico.

Programa de actividades

Viernes 10 de abril:

- La fiesta se concentra en el paseo de Recaredo donde se podrá visitar el monumento de la "Hoguera" y a partir de las 14:00 horas, disfrutar de una paella gigante gratuita .

- La fiesta se concentra en el paseo de Recaredo donde se podrá visitar el monumento de la "Hoguera" y a partir de las 14:00 horas, disfrutar de una . Sábado 11 de abril:

- El ambiente arrancará a las 11:30 horas con un pasacalles desde la plaza de Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento, seguido de un concierto de bandas a las 12:30 horas.

- La gran 'Mascletá' está programada a las 14:00 horas en la explanada junto a la estación de autobuses y el Hotel Zentral Mayoral.

- El broche de oro lo pondrá la 'Cremá' del monumento y un espectacular castillo de fuegos artificiales en el paseo de Recaredo a las 20:30 horas.

Recomendaciones del Ayuntamiento de Toledo para la gran 'Mascletá'. Ayuntamiento

Recomendaciones

Para garantizar la seguridad durante el estruendo de los 50 kilos de pólvora, el Ayuntamiento de Toledo ha pedido a los vecinos de las zonas próximas a la rotonda de Azarquiel que cierren puertas y ventanas para evitar daños por las vibraciones. Además, han aconsejado retirar cualquier objeto frágil de balcones y miradores.

Durante el espectáculo, señalan que es fundamental respetar la distancia de seguridad, supervisar a niños, mascotas y personas con sensibilidad sensorial y utilizar protección auditiva como tapones o auriculares si fuese necesario.

Una vez finalizada esa gran 'Mascletá', el consistorio ha informado que se prohíbe terminantemente tocar cualquier resto piroténico que haya quedado en el suelo, ya que podría estar caliente o mantener carga explosiva. En este sentido, insta a seguir siempre las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil.

Durante la presentación de este hermanamiento entre las Hogueras de San Juan de Alicante y Toledo, el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, destacó el trabajo técnico que conlleva este tipo de espectáculos pirotécnicos donde "tienes que primar sobre todo la seguridad, y así ha sido por parte del Ayuntamiento de Toledo", señaló.

Por su parte, la bellea del foc y máxima representante de la fiesta alicantina, Adriana Vico, invitó a los toledanos a participar en todas las actividades programadas y les animó a conocer las fiestas de Alicante que se celebran entre el 19 y el 24 de junio.