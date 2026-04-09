Más de 2.000 alicantinos llenan los hoteles de Toledo: las hogueras de San Juan toman la ciudad este fin de semana

El concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, junto al presidente de la Federación de las Hogueras de San Juan, David Olivares, y la bellea del foc, Adriana Vico.

Toledose convertirá en Alicante este fin de semana con motivo de una fiesta tradicional. Los hoteles y restaurantes toledanos "se llenan" estos días con una delegación de más de 2.000 personas llegadas de la ciudad levantina.

El concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha presentado este jueves las Jornadas de Promoción de las Hogueras de San Juan junto al presidente de la Federación de las Hogueras de San Juan, David Olivares, y la bellea del foc, Alba Muñoz, máxima representante de la fiesta.

García-Toledano ha agradecido a Alicante la elección de la capital regional para desarrollar esta acción promocional de las Hogueras de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

La bellea del foc y máxima representante de la fiesta alicantina, Adriana Vico, con su indumentaria tradicional.

La cita permitirá conocer de primera mano todos los elementos principales de la celebración: la pólvora, el fuego, la indumentaria, la música y el eje central, que es el arte efímero.

Además, el concejal ha destacado el impacto económico que dejará en la ciudad. “Gracias a este evento vienen a Toledo más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana, llenando nuestros hoteles y nuestros restaurantes”, destaca el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Asimismo, García-Toledano ha subrayado la vocación abierta del evento: “Queremos invitar a todos los toledanos y visitantes a que acudan a verlo porque seguro que va a ser inolvidable”.

El programa de actividades

La programación comienza esta tarde con la plantá de la hoguera en el paseo de Recaredo, que tendrá entre 8 y 10 metros de altura y que se podrá disfrutar durante toda la jornada del viernes, junto a la degustación de una paella alicantina.

El sábado será el día central con un pasacalles desde Zocodover al Ayuntamiento, con la participación de las belleas del foc luciendo la indumentaria tradicional y un concierto a cargo de la Unión Musical Benquerencia.

También se celebrará una mascletá con cerca de 50 kilos de pólvora, que tendrá lugar a las 14:00 horas en la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel, y el broche final será la cremá de la hoguera en el paseo de Recaredo a las 20:30 horas.

El presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares, ha destacado el significado cultural del evento. “Traemos a esta ciudad no solamente una foguera, sino una parte de nuestra identidad, de nuestra fiesta y, sobre todo, de nuestras tradiciones”.

Asimismo, ha querido destacar el trabajo conjunto con el consistorio. “Esto conlleva un trabajo técnico en el que tiene que primar sobre todo la seguridad, y así ha sido por parte del Ayuntamiento de Toledo”.

Por su parte, la bellea del foc, Alba Muñoz, ha expresado su emoción por participar en este acto. “Queremos transmitiros lo que sentimos por les Fogueres y que disfrutéis junto a todos los que venimos aquí a promocionarlas”.

Por último, han invitado a los toledanos a participar en todas las actividades programadas en un fin de semana que refuerza los lazos entre ambas ciudades, animándoles a conocer Alicante y a asistir a las fiestas que se celebran entre el 19 y el 24 de junio.