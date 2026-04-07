Toledo capital cierra parques y jardines y refuerza la vigilancia ante la alerta amarilla por riesgo de tormentas

Imagen de archivo del parque de los jardines del Alcázar, en el Casco histórico de Toledo capital.

La provincia de Toledo se encuentra este martes en alerta amarilla por lluvias y fuertes rachas de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante este pronóstico, el Ayuntamiento de la capital ha activado el protocolo de seguridad desde las 12:00 horas hasta la medianoche del miércoles.

La previsión contempla tormentas localmente fuertes acompañadas de viento muy intenso, con posibilidad de episodios de mayor virulencia "de forma puntual".

Medidas de prevención

Como medida preventiva, el Consistorio ha procedido al cierre de parques y jardines, además de reforzar la vigilancia de los servicios municipales para intervenir ante posibles desprendimientos de cornisas o caída de ramas que puedan comprometer la seguridad ciudadana.

El aviso de la Aemet afecta especialmente a la zona del Valle del Tajo, el entorno de la ciudad de Toledo, la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo.

Aunque el nivel de riesgo se califica como bajo, la probabilidad de precipitación oscila entre el 40 % y el 70 % y se mantendrá activa, previsiblemente, hasta las 9:00 horas de mañana miércoles.