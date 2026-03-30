Talavera de la Reina activa obras por casi un millón para reforzar la red de saneamiento tras las inundaciones

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, tras las inundaciones registradas el pasado mes de febrero en distintas zonas de la ciudad, ha aprobado el inicio de dos actuaciones en la red de saneamiento por un importe cercano al millón de euros. Se centran en la reparación de la estación de bombeo de la margen derecha y la renovación de la red en la calle Carretas,

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha avanzado este lunes que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar las obras de reparación de la estación de bombeo de la margen derecha, con un presupuesto de 589.754 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

En la misma sesión también se ha dado luz verde al expediente para renovar el saneamiento de la calle Carretas, una actuación valorada en 400.000 euros, IVA incluido, que contará igualmente con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Ambas intervenciones ya habían sido avanzadas en pleno por el alcalde, José Julián Gregorio, dentro del paquete de inversiones planteadas para mejorar unas infraestructuras que han cobrado especial relevancia tras los episodios de inundaciones.

Sobre el estado actual de la red, García ha asegurado que los colectores "están limpios y en pleno funcionamiento", al tiempo que ha señalado que el Consistorio estudia la apertura de nuevos aliviaderos al río Tajo para aliviar el caudal que se dirige hacia La Portiña, así como la creación de nuevos accesos a los colectores para facilitar su control.

Estos trabajos se enmarcan en el debate abierto tras las inundaciones de febrero, cuando el equipo de Gobierno defendió que el origen del problema estuvo en la intensidad de las lluvias y no en un fallo del sistema de alcantarillado, frente a las dudas planteadas por vecinos y oposición.

Revisión de viviendas

Por otro lado, el concejal ha informado de la emisión de un bando municipal tras la crecida del río Tajo, que afectó a viviendas, garajes y trasteros en zonas próximas al cauce o áreas inundables.

En el documento, el Ayuntamiento informa a los vecinos de distintas calles —entre ellas Grisetas, Hilanderas, Entretorres, Portiña del Salvador o Cristo de la Salud— de que disponen de un plazo de diez días hábiles para solicitar una inspección técnica municipal en caso de detectar daños que supongan riesgo para la seguridad.

Además, García ha explicado que los residentes de otras zonas no incluidas en el listado también pueden solicitar por escrito la visita de un técnico, que será quien valore la conveniencia de realizar la inspección.

La medida llega después de que decenas de familias resultaran afectadas por la entrada de agua en sus viviendas, con daños que en algunos casos han alcanzado decenas de miles de euros y que han llevado a los vecinos a reclamar explicaciones y soluciones para evitar nuevos episodios.