Toledo afronta su concurrida Semana Santa con hoteles al 90 % y megafonía policial ante "posibles aglomeraciones"

Toledo encara los días centrales de la Semana Santa con una elevada afluencia de visitantes, previsiones de ocupación hotelera por encima del 90 % y nuevas medidas para gestionar la movilidad en el Casco Histórico, entre ellas un sistema de megafonía para ordenar "posibles aglomeraciones".

El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado antes de participar en la procesión del Domingo de Ramos el buen inicio de la Semana Santa y ha subrayado que "la Semana Santa en Toledo es el momento del año en el que tenemos mayor número de visitantes", por lo que ha insistido en la necesidad de ofrecer "la mejor cara de la ciudad a toledanos y turistas".

En cuanto a los datos turísticos, ha asegurado que la ocupación hotelera alcanza ya el 80 % y que las previsiones apuntan a superar el 90 % en los días centrales, unas cifras que ha calificado de "muy positivas". Además, ha agradecido al sector hostelero su "excelente trabajo" para garantizar una experiencia de calidad.

Viernes Santo

El regidor ha señalado que el Viernes Santo volverá a ser la jornada de mayor afluencia, "superando incluso otras fechas señaladas como el Corpus o las fiestas navideñas", en una ciudad donde la Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional.

Para hacer frente a esta concentración de visitantes, el Ayuntamiento ha activado un Plan Especial de Movilidad dividido en dos fases: una primera hasta el Miércoles Santo y una segunda a partir del Jueves Santo.

Como principal novedad, el Consistorio ha instalado un sistema de megafonía, habitual en el Corpus Christi, que estará a disposición de la Policía Local para "mejorar la seguridad y gestionar posibles aglomeraciones en el Casco Histórico".

Velázquez también ha recordado que Toledo cuenta con una ordenanza específica para regular la convivencia entre visitantes y residentes, siendo "la única ciudad de España" con una normativa de este tipo, y ha apostado por seguir avanzando en esta línea.

Procesión del Domingo de Ramos en Toledo. Ayuntamiento

El alcalde ha puesto en valor el carácter religioso y cultural de la celebración, "la semana más importante de la fe para los cristianos", y ha destacado el ambiente vivido en las calles desde el Viernes de Dolores.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a hermandades, cofradías y cofrades, así como a los servicios públicos —Policía Local, Bomberos, Protección Civil y sanitarios— "que velan por la seguridad de las miles de personas que recorren el Casco Histórico durante estos días".

También ha tenido palabras de reconocimiento para los vecinos, especialmente los residentes del Casco, por su comprensión ante las molestias derivadas de las aglomeraciones.

El alcalde ha concluido deseando que la Semana Santa se desarrolle "a la altura de lo que es Toledo" y ha animado a ciudadanos y visitantes a disfrutar de estos días con respeto y convivencia.